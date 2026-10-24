В Святошинском районе Киева произошла стрельба: есть погибший и раненый, подробности

В Святошинском районе столицы в результате конфликта произошла перестрелка. Полиция задержала злоумышленника.

Среди группы мужчин произошёл конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет травматического действия и произвёл несколько выстрелов в сторону оппонентов. Об этом сообщает столичная полиция.

В результате полученных ранений один из пострадавших скончался, другой — госпитализирован. В настоящее время врачи оказывают ему помощь.

Правоохранители задержали стрелка. Все обстоятельства происшествия выясняются, говорится в сообщении.

В сети появились кадры задержания стрелка.

Напомним, в начале сентября в Святошинском районе Киева проходила специальная полицейская операция по задержанию вооруженного преступника. В результате перестрелки возле больницы на Житомирской пострадал один человек, ему оказали помощь медики.

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Также Фокус сообщал, что на центральной улице в поселке Вышково Хустского района на Закарпатье в результате выстрелов 45-летнего мужчины погибли двое мужчин, ещё трое пострадавших находились в больнице. Правоохранители задержали священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата.