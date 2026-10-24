У Святошинському районі Києва сталася стрілянина: є загиблий та поранений, деталі

У Святошинському районі столиці внаслідок конфлікту сталася стрілянина. Поліція затримала зловмисника.

Між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів. Про це інформують у столичній поліції.

Від отриманих поранень один з потерпілих загинув, іншого — госпіталізовано. Наразі лікарі надають йому допомогу.

Правоохоронці затримали стрільця. Всі обставини події з'ясовуються, йдеться у повідомленні.

У мережі з'явилися кадри затримання стрільця.

Нагадаємо, на початку вересня у Святошинському районі Києва тривала спеціальна поліцейська операція із затримання озброєного злочинця. Внаслідок стрілянини біля лікарні на Житомирській постраждала одна людина, їй надавали допомогу медики.

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Також Фокус писав, що на центральній вулиці у селищі Вишково Хустського району на Закарпатті від пострілів 45-річного чоловіка загинули двоє чоловіків, ще троє постраждалих перебували у лікарні. Правоохоронці затримали священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату.