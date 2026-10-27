Спрятал 12 миллионов гривен в носках: таможенники Одесской области изъяли у водителя спрятанные деньги (фото)

Одесские таможенники обнаружили более 270 тыс. долларов и 500 евро, спрятанных в носках в микроавтобусе Mercedes, следовавшем в Турцию. Деньги не были задекларированы.

В Одесской таможне сообщают, что автомобиль пытался выехать из Украины через пункт пропуска "Орловка". Во время сканирования таможенники зафиксировали аномалии в конструктивных полостях транспортного средства. Дальнейший досмотр с участием сотрудников СБУ выявил тайники с наличными деньгами.

Свертки с деньгами лежали в порогах под передними дверями и в труднодоступных нишах под капотом, в частности там, где находится салонный фильтр. Еще часть денег спрятали внутри корпусов фар.

Банкноты были завернуты в чёрные носки, упакованы в полиэтилен и обмотаны скотчем. Чтобы добраться до них, пришлось разобрать часть автомобиля.

Видео дня

Всего из Украины пытались вывезти 270,4 тыс. долларов и 500 евро без декларирования. Деньги и микроавтобус были изъяты, а в отношении водителя составили протокол о нарушении таможенных правил.

В правоохранительные органы также было направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления по ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров (кроме подакцизных товаров и электроэнергии) вне таможенного контроля или с сокрытием от него).

Ранее мы писали, что импорт Украины бьет рекорды, а торговый дефицит растет — что это означает для экономики страны? Финансовый аналитик прокомментировал новые данные таможни.

Кроме того, в ГПСУ сообщили о новых ограничениях, связанных с безопасностью. В случае угрозы вражеских ударов работа пунктов пропуска на границе будет временно приостанавливаться, а людей обяжут немедленно рассеяться по территории.