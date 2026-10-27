Ховав 12 мільйонів гривень у шкарпетках: митники Одещини вилучили у водія приховані гроші (фото)

Одеські митники виявили понад 270 тис. доларів і 500 євро, схованих у шкарпетках у мікроавтобусі Mercedes, який їхав до Туреччини. Гроші не були задекларовані.

В Одеській митниці інформують, що автомобіль намагався виїхати з України через пункт пропуску "Орлівка". Під час сканування митники зафіксували аномалії в конструктивних порожнинах транспортного засобу. Подальший огляд за участю співробітників СБУ виявив схованки з готівкою.

Згортки з грішми лежали в порогах під передніми дверима та у важкодоступних нішах під капотом, зокрема там, де розташований салонний фільтр. Ще частину грошей сховали всередині корпусів фар.

Банкноти були загорнуті в чорні шкарпетки, упаковані в поліетилен і обмотані скотчем. Щоб дістатися до них, довелося розібрати частину автомобіля.

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Загалом з України намагалися вивезти 270,4 тис. доларів і 500 євро без декларування. Гроші та мікроавтобус вилучили, а на водія склали протокол про порушення митних правил.

До правоохоронних органів також надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів (крім підакцизних товарів та електроенергії) поза митним контролем або з приховуванням від нього).

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Також у ДПСУ повідомили про нові безпекові обмеження. У разі загрози ворожих ударів роботу пунктів пропуску на кордоні тимчасово припинятимуть, а людей зобов'яжуть негайно розосереджуватися по території.