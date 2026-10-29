Несмотря на 80 жалоб: экссудья Тандыр получил 9 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Святошинский районный суд Киева огласил приговор бывшему судье Александру Тандыру, причастному к ДТП со смертельным исходом, сообщили в офисе генерального прокурора. Тандыр получил девять лет тюрьмы за наезд на 23-летнего национального гвардейца. Прокуратура не назвала имени осуждённого, но украинские СМИ написали, что речь идёт о деле судьи Тандыра. Каким образом фигуранту удалось затянуть дело на три года?

Бывшего судью признали виновным в нарушении правил дорожного движения и вождении в состоянии опьянения, что привело к гибели человека, говорится в заявлении пресс-службы ГУПГ. СМИ "Радио Свобода" уточнило, что обстоятельства дела указывают на приговор именно Тандыру.

В прокуратуре рассказали, почему судебное разбирательство длилось более трёх лет — с сентября 2023 года по октябрь 2026 года. Отмечается, что фигурант использовал свои профессиональные знания, чтобы затянуть дело, отсрочить вынесение приговора или избежать его. Например, адвокаты подсудимого подали 30 отводов в отношении судьи и представителей обвинения. Кроме того, 50 раз подавались ходатайства о переносе заседаний. [Можно подсчитать, что из-за действий защитников рассмотрение дела тормозилось регулярно дважды в месяц в течение трех лет — ред.]. Кроме того, в первые минуты после ДТП Тандыр пытался фальсифицировать результаты проверки на опьянение, поскольку предоставил слюну и воду вместо биоматериалов. К тому же он попытался мобилизоваться, чтобы выйти из-под стражи, но этого не допустили судья и прокуроры.

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"Таким образом судья стремился избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", — уточнили в ОГПУ.

Судья Святошинского районного суда Киева признал Тандыра виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины и приговорил его к 9 годам лишения свободы: фигурант находится под стражей и может подать апелляцию в течение 30 дней.

В материале ОГПУ есть кадры судебного заседания: лица Тандыра и его адвоката размыты.

Дело Тандыра — судебное рассмотрение обстоятельств ДТП со смертельным исходом

Дело Тандыра — подробности ДТП со смертельным исходом

Фокус писал о ДТП, в которое попал на тот момент ещё судья Тандир и за которое он был осуждён. Трагедия произошла на блокпосту на выезде из Киева. СМИ сообщили о трагическом инциденте, произошедшем около 23:44 26 мая 2023 года. Наезд совершил автомобиль Lexus ES350, который двигался со скоростью 100 км/ч по Житомирской трассе в сторону Киева и при этом не тормозил, несмотря на приближение к блокпосту. На видео с места происшествия был запечатлен мужчина, как предполагали, пьяный: впоследствии установили, что это судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр. В результате ДТП погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко: военный как раз расставлял на дороге предупредительные знаки, когда его сбили. Когда началось расследование, правоохранители сообщили, что для анализа на состояние опьянения Тандир вместо мочи сдал воду.

Дело Тандыра — подробности ДТП со смертельным исходом 26 мая 2023 года Фото: Киевская городская прокуратура

Между тем в январе 2026 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Тандыру компенсацию за нарушение его прав во время пребывания под стражей. Размер компенсации, которую ему должны выплатить из госбюджета Украины, составляет 2,4 тыс. евро.

Напоминаем, что в июне СМИ сообщили о ДТП с участием "теневого куратора" народных депутатов от партии "Слуга народа".