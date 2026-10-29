Попри 80 клопотань: екссуддя Тандир отримав 9 років тюрми за смертельне ДТП

Святошинський районний суд Києва оголосив вирок екссуді Олександру Тандиру, причетному до смертельного ДТП, повідомили в офісі генерального прокурора. Тандир отримав дев'ять років тюрми за збиття 23-річного нацгвардійця. Прокуратура не назвала імені засудженого, але українські медіа написали, що ідеться про справу судді Тандира. Яким чином фігуранту вдалось затягнути справу на три роки?

Екссуддю визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, перебування за кермом у стані сп'яніння, що призвело до смерті людини, ідеться у заяві пресслужби ОГПУ. Медіа "Радіо Свобода" уточнило, що обставини справи говорять про вирок саме Тандиру.

У прокуратурі розповіли, чому судовий розгляд тривав понад три роки — з вересня 2023 року по жовтень 2026. Зауважується, що фігурант використовував фахові знання, щоб ускладнити справу, відтягнути чи уникнути вироку. Наприклад, адвокати підсудного зробили 30 відводів судді та представників обвинувачення. Крім того, 50 разів подавались клопотання про перенесення засідань. [Можна порахувати, що через дії захисників розгляд справи гальмувався регулярно двічі на місяць протягом трьох років — ред.]. Крім того, у перші хвилини після ДТП Тандир намагався фальсифікувати результати перевірки на сп'яніння, оскільки подав слину та воду замість біоматеріалів. До всього, він спробував мобілізуватись, щоб вийти з-під варти, але цього не допустили суддя та прокурори.

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"Таким чином суддя прагнув уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння", — уточнили в ОГПУ.

Суддя Святошинського районного суду Києва визнав Тандира винним у злочині за ч. 3 ст. 286-1 КК України та присудив покарання — 9 років тюрми: фігурант перебуває під вартою та може подати апеляцію протягом 30 днів.

У матеріалі ОГПУ є кадри судового засідання: обличчя Тандира та його адвоката заблюрені.

Справа Тандира — судовий розгляд обставин смертельної ДТП

Справа Тандира — деталі смертельної ДТП

Фокус писав про ДТП, у яке потрапив на той час ще суддя Тандир та за яке він отримав вирок. Трагедія сталась на блокпосту на виїзді з Києва. Медіа повідомили про трагічний інцидент, який стався близько 23:44 26 травня 2023 року. Наїзд здійснив автомобіль Lexus ES350, який рухався на швидкості 100 км/год по Житомирській трасі у бік Києва і при цьому не гальмував попри наближення до блокпоста. На відео з місця подій фігурував чоловік, як підозрювали, п'яний: згодом встановили, що це суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир. Внаслідок ДТП загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко: військовий саме розставляв на дорозі попереджувальні знаки, коли його збили. Коли почалось розслідування, правоохоронці повідомили, що для аналізу на сп'яніння Тандир замість сечі здав воду.

Справа Тандира — деталі смертельної ДТП 26 травня 2023 року Фото: Київська міська прокуратура

Тим часом у січні 2026 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) присудив Тандиру компенсацію за порушення його прав під час перебування під вартою. Розмір компенсації, які йому мають сплатити з держбюджету України — 2,4 тис. євро.

Нагадуємо, у червні медіа повідомили про ДТП з "тіньовим куратором" нардепів від "Слуги народу".