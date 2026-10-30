Четыре предмета и три обязательных: как будет проходить НМТ-2027 и что изменится

Комитет по образованию Верховной Рады поддержал законопроект, согласно которому НМТ-2027 будет проводиться по модели этого года по четырём предметам. Комитет рекомендовал парламенту принять документ в первом чтении и в целом.

Об этом сообщил председатель комитета Сергей Бабак в Telegram. Согласно предложенной модели, абитуриенты будут сдавать три обязательных предмета: украинский язык, математику и историю Украины. Еще один предмет они смогут выбрать самостоятельно. Таким образом предлагается сохранить действующую схему "3+1".

Что будет определять МОН

Законопроект не устанавливает всех параметров тестирования. Количество дней, продолжительность НМТ, количество дополнительных сессий и условия пересдачи будут определяться Министерством образования и науки. Решение комитета не означает окончательного утверждения модели НМТ на 2027 год. Для этого Верховная Рада должна еще принять соответствующий закон.

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Напомним, в Верховной Раде обсуждается возможность сокращения количества предметов на НМТ с четырёх до трёх. Кроме того, школьникам, которые оказались под ночными обстрелами перед тестированием, разрешат сдавать НМТ в другой день.

Кроме того, в Министерстве образования и науки Украины разрабатываются алгоритмы, которые позволят выпускникам и абитуриентам пересдать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Также мы писали, что, согласно данным последних тестов, лишь 54 % школьников в Украине достигли базового уровня знаний по математике. По мнению экономиста Тимофея Милованова, это безобразие, более того — национальная проблема: ведь знания и образование — наше оружие против врага.