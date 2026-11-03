Драка в Петропавловской Борщаговке: опознали блогерку с тезисами о "вине Украины" и мире с Путиным

Во время событий в Петропавловской Борщаговке, когда напали на военных и полицию, заметили блогерку Ольга Зубко, сообщили расследователи. Блогерка известна видео в соцсетях с тезисами о вине Украины в продолжении войны со стороны РФ. Что известно о деятельности Зубко во время беспорядков 2 ноября и чем она занималась ранее?

Ольгу Зубко засняли на видео в Петропавловской Борщаговке, когда она оказалась рядом с главой ОП Кириллом Будановым, говорится в публикации проекта "Донбасс Реалии" медиа "Радио Свобода". Расследователи опознали блогерку, которая снимала видео о войне РФ против Украины и обвиняла украинцев в отсутствии мира. Кроме того, Зубко может быть фигуранткой дела об оправдании российской агрессии, написали расследователи.

В публикации "Донбасс Реалии", появившейся днём 3 ноября, спустя полсуток после конфликта в Петропавловской Борщаговке, приведён скриншот видео с места событий. На скриншоте — женщина, позирующая рядом с Будановым. Расследователи нашли эту женщину в сети и установили, что это Ольга Зубко. Есть два скриншота с высказываниями этой фигурантки: на первом — блогерша, утверждающая, что "Украина хочет войны", на втором — тезис о "потере мира за одну ночь".

Видео дня

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — блогерка Ольга Зубко о войне Фото: Радио Свобода

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — блогерка Ольга Зубко о упущенном шансе на мир Фото: Радио Свобода

Расследователи написали, что Ольга Зубко распространяла видео с кремлевскими нарративами, в которых обвиняла Украину в трагедиях, произошедших во время войны. Например, речь шла о том, что из-за действий Украины может произойти "энергетическая катастрофа" и что гибнут люди из-за перехвата российских ракет "над головами людей". Кроме того, звучал тезис о срыве перемирия из-за ударов Сил обороны по резиденции Путина. Блогерка также заявила, что якобы фигурирует в деле СБУ об оправдании российской агрессии и что её вызвали в суд, а также что есть вероятность оказаться за решёткой на 5 лет. Впрочем, расследователям не удалось найти соответствующее дело в государственном реестре: проект "Схемы" направил запрос в правоохранительные органы, но ответа пока нет.

В публикации "Донбасс Реалии" указано, что в Facebook Ольга Зубко публиковала видео с места событий в Петропавловской Борщаговке и уверяла, что её туда позвали люди. По словам блогерки, она побывала в помещении, где якобы удерживали 40 человек, но "не увидела там признаков насилия".

Отметим, что в Facebook можно найти блогерку с ником Olga Viktorovna (41 тыс. читателей), которая рассказала о скандальной "пыточной на Борщаговке", о народном депутате Скороход, которая лично приехала в больницу и видела мужчин с недавними травмами.

Скандал в Петропавловской Борщаговке — блогерка Ольга о "пыточной на Борщаговке" Фото: Скриншот

Рассказывая о нападении на пункт Сил обороны под Киевом, блогерка говорила о "политическом балагане", "идиотизме" и "попытке спасти людей".

Скандал в Петропавловской Борщаговке — Ольга о событиях с военными та дракой Фото: Скриншот

Скандал в Петропавловской Борщаговке — подробности

Отметим, что в полдень 2 ноября в соцсетях появились кадры конфликта в Петропавловской Борщаговке: толпа набросилась на здание, где находились мобилизованные, на бойцов НГУ и на полицию. Причина нападения — информация от женщины в медицинской одежде, которая говорила, что в подвале якобы похитили и удерживают 40 мужчин, причем один уже умер. Позже на место событий прибыл командующий НГУ Пивненко, который объяснил, что в здании находится пункт временного пребывания мобилизованных, а также там находятся четверо людей в СЗЧ, вернувшихся в армию. Кроме того, появился глава ОП Кирилл Буданов, который пытался успокоить толпу. Тем временем нападавшие забросали военных яйцами, пытались выломать стены и ворота, заблокировали автобус, в котором везли людей. Выяснилось, что женщина в медицинской одежде — это косметолог из Львова Валентина Молодая, которая прибыла под Киев на машине с наклейками давно несуществующей частной медицинской клиники.

Напоминаем, что 3 ноября следователи назвали имена двух фигурантов нападения в Петропавловской Борщаговке. Между тем Кирилл Буданов сообщил о задержании Валентины Молодой, которая должна дать показания по поводу инцидента.