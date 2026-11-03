Бійка у Петропавлівській Борщагівці: впізнали блогерку з тезами про "вину України" та мир з Путіним

Під час подій у Петропавлівській Борщагівці, коли напали на військових та поліцію, помітили блогерку Ольгу Зубко, повідомили розслідувачі. Блогерка відома відео у соцмережах з тезами про провину України у продовження війни РФ. Що відомо про активність Зубко під час заворушень 2 листопада та чим вона займалась раніше?

Ольгу Зубко помітили на відео з Петропавлівської Борщагівки, коли вона опинилась поруч з главою ОП Кирилом Будановим, ідеться у дописі проєкту "Донбас Реалії" медіа "Радіо Свобода". Розслідувачі впізнали блогерку, яка знімала відео про війну РФ проти України та звинувачувала українців у відсутності миру. Крім того, Зубко може бути фігуранткою справи про виправдання російської агресії, написали розслідувачі.

У дописі "Донбас Реалії", який з'явився вдень 3 листопада, через пів доби після конфлікту у Петропавлівській Борщагівці, є скриншот відео з місця подій. На скриншоті — жінка, яка позує поруч з Будановим. Розслідувачі відшукали цю особу у мережі та встановили, що це Ольга Зубко. Є два скриншоти з тезами цієї фігурантки: на першому скрині — блогерка, яка стверджує, що "Україна хоче війни", на другому — теза про "втрату миру за одну ніч".

Видео дня

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці — блогерка Ольга Зубко про війну Фото: Радіо Свобода

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці — блогерка Ольга Зубко про втрчений шанс на мир Фото: Радіо Свобода

Розслідувачі встановили, що Ольга Зубко поширювала відео з кремлівськими наративами, у яких звинувачувала Україну у трагедіях під час війни. Наприклад, ішлося про те, що через дії України може статись "енергетична катастрофа" і що гинуть люди через відбивання російських ракет "над головами людей". Крім того, була теза про зрив перемир'я через удари Сил оборони по резиденції Путіна. Блогерка також заявила, що фігурує у справі СБУ про виправдання російської агресії й що її начебто викликали в суд, і також що є шанс потрапити за ґрати на 5 років. Втім, розслідувачам не вдалось відшукати відповідну справу у державному реєстрі: проєкт "Схеми" відправив запит до правоохоронців, але відповіді поки що немає.

У дописі "Донбас Реалії" вказано, що у Facebook Ольга Зубко публікувала відео з місця подій у Петропавлівській Борщагівці та запевняла, що її туди покликали люди. Зі слів блогерки, вона побувала у приміщенні, де начебто утримували 40 людей, але "не побачила там ознак насильства".

Зауважмо, у Facebook можна відшукати блогерку з ніком Olga Viktorovna, яка розповіла про скандальну "пыточную на Борщаговке", про нардепку Скороход, яка особисто спускалась у підвал та бачила чоловіків з несвіжими травмами.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці — блогерка Ольга про "пыточную на Борщаговке" Фото: Скриншот

Розповідаючи про напад на пункт Сил оборони під Києвом, блогерка говорила про "політичний балаган", "ідіотизм" і "спробу врятувати людей".

Скандал у Петропавлівській Борщагівці — Ольга про події з військовими та бійкою Фото: Скриншот

Скандал у Петропавлівській Борщагівці — деталі

Зазначимо, опівдні 2 листопада у соцмережах з'явились кадри конфлікту у Петропавлівській Борщагівці, під час якого натовп кинувся на будівлю з мобілізованими, на бійців НГУ та на поліцію. Причина нападу — інформація від жінки у медичному одязі, яка говорила, що у підвалі начебто викрали та утримують 40 чоловіків, при чому один вже помер. Згодом на місце подій прибув командувач НГУ Півненко, який пояснив, що у будівлі — пункт тимчасового перебування мобілізованих, і також там є четверо людей у СЗЧ, які повернулись у військо. Крім того, з'явився глава ОП Кирило Буданов, який намагався втихомирити натовп. Тим часом нападники закидали яйцями військових, намагались виламати стіни та ворота, заблокували автобус, в якому везли людей. З'ясувалось, що жінка у медичному одязі — це косметологиня зі Львова Валентина Молода, яка прибула під Київ на машині з наклейками давно не існуючої приватної медклініки.

Нагадуємо, 3 листопада розслідувачі назвали двох фігурантів нападу у Петропавлівській Борщагівці. Тим часом Кирило Буданов повідомив про затримання Валентини Молодої, яка має надати пояснення про інцидент.