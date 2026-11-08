В Хмельницком ловят мужчину с гранатой: что известно (видео)

В Хмельницком по улицам ходит неизвестный мужчина с гранатой. Инцидент происходит в микрорайоне Раково.

В воскресенье вечером, 8 ноября, полиция города Хмельницкий пыталась задержать мужчину, у которого, предположительно, была граната. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как отмечается, инцидент произошел в микрорайоне Раково.

Кроме того, в сети показывают, как сотрудники полиции пытаются задержать мужчину.

Полиция преследует мужчину Фото: скриншот

Кроме того, местные каналы сообщают о взрыве возле микрорайона Книжковцы, не исключая, что мужчина применил взрывоопасный предмет.

Правоохранители сообщили, что получили уведомление о мужчине с гранатой около 15:20.

Полиция возле пострадавшего Фото: Нацполиция Украины

По предварительной информации, боеприпас взорвался у него в руке, из-за чего мужчина получил телесные повреждения.

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Прибывшие по вызову полицейские оказали ему первую домедицинскую помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства, говорится в сообщении полиции Хмельницкой области.

Напомним, что в Киеве военнослужащий в СОЧ взорвал гранату на кухне своего товарища. Владелец квартиры погиб на месте, еще один гость получил ранения.

Также Фокус писал, что во Львове водитель троллейбуса заметил гранату, лежавшую прямо на дороге, остановил транспорт и эвакуировал пассажиров.

А 34-летний житель Хмельницкого собирался сделать предложение руки и сердца своей избраннице с помощью боевой гранаты. Он выдернул предохранительное кольцо с "Ф-1" и передал боеприпас своей сожительнице, которая не удержала опасный предмет в руке.