У Хмельницькому ловлять чоловіка з гранатою: що відомо (відео)

У Хмельницькому по вулицям ходить невідомий чоловік з гранатою. Подія відбувається у мікрорайоні Раково.

У неділю ввечері, 8 листопада, поліція міста Хмельницький намагалася спіймати чоловіка, ймовірно, з гранатою. Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Подія, як зазначається, відбувається у мікрорайоні Раково.

Також у мережі показують, як працівники поліції намагаться зупинити чоловіка.

Поліція наздоганяє чоловіка Фото: скриншот

Також місцеві канали повідомляють про вибух у біля мікрорайону Книжківці, не виключаючи, що чоловік використав вибухонебезпечний предмет.

Правоохоронці повідомили, що отримали повідомлення про чоловіка з гранатою близько 15:20.

Поліція біля постраждалого Фото: Нацполіція України

За попередньою інформацією, боєприпас вибухнув у нього в руці, через що чоловік отримав тілесні ушкодження.

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Поліцейські, які прибули на виклик, надали йому першу домедичну допомогу.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини події, йдеться у повідомленні поліції Хмельницької області.

Нагадаємо, у Києві військовослужбовець у СЗЧ підірвав гранату на кухні товариша. Власник квартири загинув на місці, іще один гість дістав поранення.

Також Фокус писав, що у Львові водій тролейбуса помітив гранату, яка лежала просто на дорозі, зупинив транспорт і евакуював пасажирів.

А 34-річний мешканець Хмельницького збирався зробити пропозицію руки та серця своїй обраниці за допомогою бойової гранати. Він висмикнув запобіжне кільце з "Ф1" та передав боєприпас своїй співмешканці, яка не втримала небезпечний предмет у руці.