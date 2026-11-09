Обязательное декларирование для отдельных военных: Зеленский внес в Раду неотложный законопроект

Речь идет об изменениях в антикоррупционное законодательство: документ устанавливает, как декларируются отдельные категории военных сил безопасности и кто может видеть их декларации во время военного положения.

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект об изменениях в закон "О предотвращении коррупции", определяющих особенности декларирования для отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и правила доступа к декларациям в условиях военного положения. Об этом стало известно с сайта ВРУ.

Под определение "силы безопасности" подпадает не только Служба безопасности Украины, но и другие формирования — в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба и Управление государственной охраны.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский пообещал вернуть декларирование для сотрудников СБУ и предупредил, что спецслужбу ждут кадровые решения. Больше всего впечатлений российских окупантов среди украинских спецслужб обеспечивает Центр специальных операций "Альфа", однако на этой неделе новости о СБУ были совсем другими, заметил глава государства.

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"Откровенно неприятно, откровенно позорно, совершенно недопустимые вещи", – констатировал политик.

По его словам, увольнения в Службе безопасности уже состоялись, однако этим не ограничится. Президент отметил необходимость расследования, которое дало бы полную и правдивую картину событий, а заказчики преступлений в конце концов понесли бы наказание. Отдельно он сообщил, что с партнерами Украины, в том числе с Соединенными Штатами, на соответствующем уровне провели переговоры по наркокартелю "Химпром".

Ранее сообщалось, что дом с бассейном и спортзалом под Киевом, в котором проживает фигурант дела "Карфаген" полковник Владимир Ценов, приобрел его отец — бывший чиновник МВД. Всего же у семьи, как выяснили журналисты hromadske, три дома, три квартиры и четыре гектара земли.

Также сообщалось, что история с генералом СБУ Сергеем Дукой получила новый поворот : после обысков, задержаний и взаимных обвинений появилась информация о том, что НАБУ могло вмешиваться в вопросы, непосредственно касающиеся банковской системы.