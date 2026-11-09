Обовʼязкове декларування для окремих військових: Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроєкт

Ідеться про зміни до антикорупційного законодавства: документ встановлює, як декларуються окремі категорії військових сил безпеки й хто може бачити їхні декларації під час воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт про зміни до закону "Про запобігання корупції", які визначають особливості декларування для окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та правила доступу до декларацій в умовах воєнного стану. Про це стало відомо з сайту ВРУ.

Під визначення "сили безпеки" підпадає не лише Служба безпеки України, а й інші формування – зокрема Національна гвардія, Держприкордонслужба та Управління державної охорони.

Зеленський вніс законопроєкт про зміни до закону "Про запобігання корупції"

Що передбачає законопроєкт

Документ одночасно розв'язує два завдання: зберігає публічний доступ до реєстру декларацій і водночас дозволяє ховати документи тих, хто безпосередньо воює.

Видео дня

Доступ до реєстру. На період воєнного стану Національне агентство з питань запобігання корупції має забезпечувати відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій – із переліком винятків, визначених цим законом. Запрацювати в новому форматі реєстр повинен не пізніше ніж за 60 днів після набрання законом чинності.

Керівники спецслужб декларуватимуть публічно. Посадовці, яких призначає та звільняє президент або Верховна Рада, їхні перші заступники й заступники, а також керівники структурних підрозділів, чиє призначення не є державною таємницею, подаватимуть декларації в загальному порядку, а не в закритому режимі спеціального фінансового контролю, як зараз. Вочевидь, саме ця норма й виконує обіцянку глави держави повернути декларування в СБУ.

Кого ховатимуть. З відкритого доступу прибиратимуть декларації військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях – разом із документами, поданими ще до початку служби. Робитимуть це не автоматично, а за письмовим поданням керівника органу, голови громади або начальника Генерального штабу.

Кого не сховають за жодних умов. У відкритому доступі залишаться декларації міністрів та їхніх заступників, керівників центральних органів виконавчої влади, держслужбовців, суддів, прокурорів, керівників правоохоронних органів, народних депутатів, керівника Офісу президента, секретаря РНБО, омбудсмана, військового омбудсмана та начальників військових адміністрацій, навіть якщо ці люди є військовослужбовцями. Публічними лишаються й декларації співробітників органів сил безпеки, які не беруть участі в бойових діях.

Хто подаватиме декларації у звичайні строки. Права відкласти подання до завершення війни не отримають члени військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, працівники ТЦК та СП (крім рядових підрозділів охорони), а також усі, хто причетний до оборонних і публічних закупівель – зокрема члени міжвідомчої комісії щодо закупівель в єдиного виконавця на суму від 200 мільйонів гривень і ті, хто контролює якість оборонної продукції.

Строки для решти військових. Військовослужбовці Нацгвардії, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, УДО, Збройних сил, Держспецтрансслужби та поліцейські особливого призначення, залучені до бойових дій, подаватимуть декларацію протягом 90 календарних днів після завершення воєнного стану або звільнення зі служби – залежно від того, що настане раніше. Для тих, хто служить в інших державних органах, додається ще одна підстава – припинення безпосередньої участі в бойових діях. Повторне повернення в бої цей строк не продовжує й не перериває.

Про тих, хто не звітував роками. Військовослужбовці, які після 2021 року не подали жодної декларації, муситимуть зробити це протягом 90 днів після набрання законом чинності – окрім тих, хто має право на відтермінування за частинами 7–13 статті 45. Те саме правило поширюється на суб'єктів декларування, у яких такі обставини є в членів сім'ї.

Контроль за приховуванням. Щороку до 1 квітня органи перевірятимуть, чи є підстави й далі тримати декларацію закритою, і протягом 10 робочих днів повідомлятимуть НАЗК, якщо підстав більше немає. Саме агентство до 1 лютого оприлюднюватиме узагальнену статистику: скільки документів вилучено з відкритого доступу, по яких органах і категоріях посад. Щодо сектору безпеки й оборони дані подаватимуть сукупно – без розбивки за конкретними відомствами.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський пообіцяв повернути декларування для співробітників СБУ й попередив, що на спецслужбу чекають кадрові рішення. Найбільше уражень російських окупантів серед українських спецслужб забезпечує Центр спеціальних операцій "Альфа", проте цього тижня новини про СБУ були зовсім іншими, зауважив глава держави.

"Відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі", – констатував політик.

За його словами, звільнення в Службі безпеки вже відбулися, однак цим не обмежиться. Президент наголосив на потребі розслідування, яке дало б повну та правдиву картину подій, а замовники злочинів зрештою понесли б покарання. Окремо він повідомив, що з партнерами України, зокрема зі Сполученими Штатами, на відповідному рівні провели переговори щодо наркокартелю "Хімпром".

Також раніше повідомлялося, що будинок із басейном і спортзалом під Києвом, у якому мешкає фігурант справи "Карфаген" полковник Володимир Ценов, придбав його батько — колишній високопосадовець МВС. Усього ж у родини, як з'ясували журналісти hromadske, три будинки, три квартири та чотири гектари землі.

Також повідомлялося, що історія з генералом СБУ Сергієм Дукою отримала новий поворот: після обшуків, затримань і взаємних звинувачень з'явилася інформація про те, що НАБУ могло втручатися в питання, які безпосередньо стосуються банківської системи.