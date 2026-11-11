Циклон с мокрым снегом и дождем: где в Украине будет холоднее и когда вернется солнце (карта)

11 ноября с запада на восток в Украине пронесется циклон с мокрым дождем и снегом. Впрочем, уже к концу недели погода изменится – стремительно потеплеет до +15 градусов.

Синоптик Наталья Диденко на странице Facebook опубликовала прогноз погоды на 11 ноября и ожидаемые изменения до конца рабочей недели. С утра до вечера в большинстве областей зафиксируют похолодание и осадки, которые начнутся в западных регионах и будут двигаться на восток. Уже со среды потепление с осадками, которые сохранятся в ряде областей: погода "почти весенняя", написала синоптик.

В сообщении Диденко — информация о погоде в Украине на 11 ноября в целом по областях:

температура воздуха — днем в большинстве областей от +2 до +7 градусов, но на юге — от +10 до +14 градусов.

осадки — мокрый снег с дождем в западных областях, а дальше фронт пройдет по остальным областям вплоть до востока. После обеда на западе и севере дождь со снегом прекратится, говорится в сообщении.

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Синоптик также отдельно рассказала о погоде в Киеве. Согласно прогнозу специалистки, в украинской столице 11 ноября будет ветрено, температура воздуха в районе +5 градусов. Утром и днем мокрый снег с дождем, но до конца дня осадки прекратятся.

Погода в Украине — прогноз до конца недели

Наталья Диденко написала прогноз погоды в Украине до конца рабочей недели. По ее словам, ожидают значительное потепление, которое позднюю осень превратит в раннюю весну". При этом тепло будет всего один день, 13 ноября.

Погода в пятницу 13 ноября от Диденко:

в южных областях — от +14 до +19 градусов;

в западных областях — от +8 до +10 градусов;

в остальных областях — от +10 до +15 градусов.

"Атмосфера очень старается и пока не допускает прорыв слишком холодного воздуха, все по сезону", — написала синоптик.

Прогноз погоды "Укргидрометцентр"

На портале "Укргидрометцентра" больше деталей прогноза погоды в Украине на среду 11 ноября и ближайшие дни.

Погода на среду 11 ноября:

днем дождь со снегом в части западных областей (Луцк, Ровно) и обычный дождь умеренный (Житомир, Киев, Черкассы, Кропивницкий) или сильный (все восточные и южные области);

температура — на западе от +1 до +3, в других областях — от +5 до +7;

ветер — западный 4-5 м/с.

Погода в Украине — прогноз на 11 ноября от Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Погода на четверг 12 ноября:

осадки — днем солнечно, вечером — небольшой дождь во всех областях от запада к востоку;

температура — на западе от +61 до +8, в других областях — от +5 до +7;

ветер — переменных направлений 2-3 м/с.

Погода в Украине — прогноз на 12 ноября от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Погода на пятницу 13 ноября:

осадки — днем облачно с прояснениями и умеренный дождь в центре, на востоке и юге, сильный — на западе;

температура — на западе от +7 до +9, в других областях — от +12 до +14;

ветер — переменного направления 5-6 м/с.

Погода в Украине — прогноз на 13 ноября от Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Погода на субботу 14 ноября и воскресенье 15 ноября:

осадки — в большинстве областей не предполагаются, но на востоке в районе Донбасса — небольшой дождь; в субботу – облачность с прояснением, а в воскресенье — солнечно на всей территории Украины;

температура — в субботу на западе от +3 до +5, в других областях — от +7 до +9, в воскресенье на западе от +3 до +5, в других областях — от +4 до +6;

ветер — в субботу западный 4-6 м/с, в воскресенье — 2-3 м/с.

Погода в Украине — прогноз на 14 ноября от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине — прогноз на 15 ноября от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Отметим, Фокус писал о первом снеге, выпавшем в Киеве осенью 2026 года. Событие произошло в ночь на 6 ноября: жители Бориспольского района и столицы опубликовали кадры улиц, засыпавших мокрый снег с дождем.

Напомним, в начале осени метеорологи опубликовали прогностическую модель погоды на осень и зиму и объяснили, будет ли зима холодной.