Циклон з мокрим снігом та дощем: де в Україні буде найхолодніше і коли повернеться сонце (карта)

11 листопада з заходу на схід в Україні пронесеться циклон з мокрим дощем та снігом. Втім, вже до кінця тижня погода зміниться — стрімко потепліє до +15 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці Facebook опублікувала прогноз погоди в Україні на 11 листопада та очікувані зміни до кінця робочого тижня. Від ранку до вечора у більшості областей зафіксують похолодання та опади, які почнуться у західних регіонах і далі рухатимуться на схід. Вже з середи — потепління з опадами, які збережуться у низці областей: погода "майже весняна", написала синоптикиня.

У дописі Діденко — інформація про погоду в Україні на 11 листопада в цілому по областях:

температура повітря — вдень у більшості областей від +2 до +7 градусів, але на півдні — від +10 до +14 градусів.

опади — мокрий сніг з дощем у західних областях, а далі фронт пройде по решті областей аж до сходу. Після обіду на заході та півночі дощ зі снігом припиниться, ідеться у дописі.

Видео дня

Синоптикиня також окремо розповіла про погоду у Києві. Згідно з прогнозом фахівчині, в українській столиці 11 листопада буде вітряно, температура повітря у районі +5 градусів. Зранку та вдень — мокрий сніг з дощем, але до кінця дня опади припиняться.

Погода в Україні — прогноз до кінця тижня

Наталка Діденко написала прогноз погоди в Україні до кінця робочого тижня. З її слів, очікують значне потепління, яке пізню осінь перетворить у ранню весну". При цьому тепло буде лише один день, 13 листопада.

Погода у п'ятницю 13 листопада від Діденко:

у південних областях — від +14 до +19 градусів;

у західних областях — від +8 до +10 градусів;

у решті областей — від +10 до +15 градусів.

"Атмосфера дуже старається і поки що не допускає прориву надто холодного повітря, все за сезоном", — написала синоптикиня.

Прогноз погоди "Укргідрометцентру"

На порталі "Укргідрометцентру" є більше деталей прогнозу погоди в Україні на середу 11 листопада та найближчі дні.

Погода на середу 11 листопада:

опади — вдень дощ зі снігом у частині західних областей (Луцьк, Рівне) та звичайний дощ помірний (Житомир, Київ, Черкаси, Кропивницький) чи сильний (усі східні та південні області);

температура — на заході від +1 до +3, в інших областях — від +5 до +7;

вітер — західний 4-5 м/с.

Погода в Україні — прогноз на 11 листопада від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Погода на четвер 12 листопада:

опади — вдень сонячно, увечері — невеликий дощ в усіх областях від заходу до сходу;

температура — на заході від +61 до +8, в інших областях — від +5 до +7;

вітер — змінних напрямків 2-3 м/с.

Погода в Україні — прогноз на 12 листопада від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Погода на п'ятницю 13 листопада:

опади — вдень хмарно з проясненням та помірний дощ в центрі, на сході та півдні, сильніший — на заході;

температура — на заході від +7 до +9, в інших областях — від +12 до +14;

вітер — змінного напрямку 5-6 м/с.

Погода в Україні — прогноз на 13 листопада від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Погода на суботу 14 листопада та неділю 15 листопада:

опади — у більшості областей не передбачаються, але на сході в районі Донбасу — невеликий дощ; в суботу — хмарність з проясненням, а в неділю — сонячно на усій території України;

температура — в суботу на заході від +3 до +5, в інших областях — від +7 до +9, в неділю на заході від +3 до +5, в інших областях — від +4 до +6;

вітер — в суботу західний 4-6 м/с, в неділю — змінний 2-3 м/с.

Погода в Україні — прогноз на 14 листопада від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні — прогноз на 15 листопада від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, Фокус писав про перший сніг, який випав у Києві восени 2026 року. Подія сталась в ніч на 6 листопада: жителі Бориспільського району та столиці опублікували кадри вулиць, який засипав мокрий сніг з дощем.

Нагадуємо, на початку осені метеорологи опублікували прогностичну модель погоди на осінь та зиму й пояснили, чи буде зима холодною.