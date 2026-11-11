От снятия браслета до свободного передвижения по Украине: Ермаку смягчили меру пресечения

Передвигаться по всей территории Украины разрешил экспредседателю Офиса президента Андрею Ермаку Высший антикоррупционный суд. Ранее подозреваемый по делу о легализации имущества мог перемещаться только по отдельным областям, а еще в сентябре с него сняли электронный браслет.

Эксглаве Офиса президента Украины Андрею Ермаку разрешили передвигаться по всей стране. Соответствующее решение по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, вынес Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

До этого подозреваемый мог перемещаться только по отдельным областям. В то же время суд продлил срок действия возложенных на него обязанностей: прибывать по каждому требованию детектива, прокурора и суда, а также сообщать об изменении места жительства и работы.

Послабления проходят не в первый раз: еще 15 сентября ВАКС решил снять с Ермака электронный браслет.

Видео дня

В чем его подозревают

О подозрении эксочителю ОП в НАБУ объявили 11 мая – по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса, то есть легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере. Речь идет о строительстве коттеджного городка "Династия" в Козине.

Санкция этой статьи предусматривает от восьми до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацию имущества. Приговора по делу нет – Ермак остается подозреваемым.

Что такое операция "Мидас"

О масштабной операции по разоблачению коррупции в энергетике НАБУ объявило 10 ноября 2025 года. В ее рамках было проведено более 70 обысков. По данным следствия, организаторы схемы получали до 15% стоимости контрактов Энергоатома в виде откатов, а платили их контрагенты компании, которых им навязывали участники схемы.

Ранее сообщалось, что ровно год назад НАБУ и САП представили громкую операцию "Мидас" в преддверии очередного раунда важных переговоров. На это в своем Telegram-канале обратил внимание адвокат Ростислав Кравец, который спрашивает, чем это дело обернулось через год. По его словам, несмотря на резонанс, обвинительного приговора до сих пор нет, а все известные фигуранты уже находятся вне СИЗО. На этом фоне он поднимает, по собственной формулировке, неудобный вопрос – завершаются ли громкие дела НАБУ и САП доказыванием вины в суде.

Также сообщалось, что 19 августа НАБУ и САП провели спецоперацию под названием "Форест Гамп", касающуюся деятельности высокопоставленных должностных лиц Офиса президента и народных депутатов, а также Sense Bank и предыдущего громкого дела, известного как "Мидас".