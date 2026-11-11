Від зняття браслета до вільного пересування Україною: Єрмаку пом'якшили запобіжний захід

Пересуватися всією територією України дозволив ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку Вищий антикорупційний суд. Раніше підозрюваний у справі про легалізацію майна міг переміщатися лише окремими областями, а ще у вересні з нього зняли електронний браслет.

Ексголові Офісу президента України Андрію Єрмаку дозволили пересуватися всією країною. Відповідне рішення у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, ухвалив Вищий антикорупційний суд. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

До цього підозрюваний міг переміщатися лише окремими областями. Водночас суд продовжив строк дії покладених на нього обов'язків: прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора та суду, а також повідомляти про зміну місця проживання й роботи.

Послаблення відбуваються не вперше: ще 15 вересня ВАКС вирішив зняти з Єрмака електронний браслет.

Видео дня

У чому його підозрюють

Про підозру ексочільнику ОП у НАБУ оголосили 11 травня – за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинену організованою групою або в особливо великому розмірі. Ідеться про будівництво котеджного містечка "Династія" в Козині.

Санкція цієї статті передбачає від восьми до 12 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна. Вироку у справі немає – Єрмак залишається підозрюваним.

Що таке операція "Мідас"

Про масштабну операцію з викриття корупції в енергетиці НАБУ оголосило 10 листопада 2025 року. У її межах провели понад 70 обшуків. За даними слідства, організатори схеми отримували до 15% вартості контрактів Енергоатому у вигляді "відкатів", а сплачували їх контрагенти компанії, яких їм нав'язували учасники схеми.

Раніше повідомлялося, що рівно рік тому НАБУ та САП презентували гучну операцію "Мідас" напередодні чергового раунду важливих переговорів. На це у своєму Telegram-каналі звернув увагу адвокат Ростислав Кравець, який запитує, чим ця справа обернулася через рік. За його словами, попри резонанс, обвинувального вироку досі немає, а всі відомі фігуранти вже перебувають поза СІЗО. На цьому тлі він порушує, за власним формулюванням, незручне питання – чи завершуються гучні справи НАБУ і САП доведенням вини в суді.

Також повідомлялося, що 19 серпня НАБУ та САП провели спецоперацію під назвою "Форест Гамп", яка стосується діяльності високопосадовців Офісу президента й народних депутатів, а також Sense Bank і попередньої гучної справи, відомої як "Мідас".