Получил подозрение "маг Велиар": "пророчествовал" нардепам и обманул мать больного ребенка (фото)

К "магу" обратилась мать больного мальчика и попросила о помощи, но вместо этого у неё выманили 60 тыс. грн, не улучшив состояние ребёнка. СМИ написали, что это "маг Велиар", который предсказывал смерть Путину и пугал людей названиями городов, которые пострадают от будущего удара РФ.

Киевская городская прокуратура сообщила о вручении подозрения 27-летнему украинцу, который приобрел популярность благодаря телевизионным шоу и оказывал услуги "волшебного исцеления" больным людям. Правоохранители провели обыск в квартире фигуранта и обнаружили хранилище "магических" предметов, которые служили реквизитом для сеансов предсказаний и исцелений. Издание "Украинская правда" сообщило, что речь идет об известном в сети "маге Велиаре" Орищенко: прокуратура не называла имени подозреваемого.

Правоохранители сообщили, что жертвами и фигурантами дела становились уязвимые категории населения — люди с заболеваниями, родственники больных, граждане, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Среди них — женщина с семилетним сыном, страдающим тяжелым заболеванием. По данным следователей, "маг" пообещал вылечить ребенка, но никак не помог, получив при этом 60 тыс. грн.

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"Его обряды не принесли никакого эффекта, кроме обогащения так называемого мага", — говорится в сообщении прокуратуры.

Другие направления деятельности "мага" — это продажа статуэток золотого буйвола для обогащения и магической свечи для снятия "порчи". Буйвол продавался по цене 9 тыс. грн, а свеча — за 1300 грн. Кроме того, в прямом эфире раскладывались карты Таро на различные вопросы, которые беспокоят украинцев: о ходе войны, о баржах, которые будут перевозить киевлян через Днепр, и т. д.

Фигуранту предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники. Если суд признает "мага" виновным, то может приговорить его к восьми годам лишения свободы.

В посте прокуратуры — фото обыска у фигуранта. На одном фото — магический реквизит, на другом — магические книги или блокноты.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Кроме того, в сети появились кадры с полицейского обыска: на фотографиях — магические свечи и магические книги для проведения магических манипуляций.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело о мошенничестве — подробности расследования в отношении "мага"

В сети до сих пор можно найти YouTube-канал "Маг Велиара", у которого 149 тыс. подписчиков. Мужчина называет себя "Верховным Жрецом Украины". Другие титулы — "Родовой чёрный Маг и Жрец Тёмных, Злых Сил и Богов Ночи! Учитель для тех, кто идёт Путем Силы, и помощник для тех, кому плохо и кто нуждается в помощи. Автор 9 магических книг и 2 колод карт Таро, каббалист, еврей, тантрист, психолог, Прогрессор и Великий Гроссмейстер Древнего Змея!". Самое свежее видео от 10 ноября посвящено ударам баллистики РФ. Самые популярные видео с 300 тыс. просмотров — это пророчества о смерти Путина. В Telegram-канале Insider написали, что это маг, который "обманул украинских депутатов, обещая помощь и исцеление матери больного ребёнка".

Фото: Скриншот

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Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о деятельности "мага Велиара". Например, в октябре 2023 года "жрец", настоящее имя которого Богдан Орищенко, получил из рук спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука награду "Гордость и слава Украины".

Напоминаем, что в январе 2026 года бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала о связи "мага Велиала" с бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком.