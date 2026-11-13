Отримав підозру "маг Веліар", який "пророкував" нардепам та обманув матір хворої дитини (фото)

До "мага" звернула матір хворого хлопчика та попросила про допомогу, а натомість у неї виманили 60 тис. грн, не покращивши стан дитини. Медіа написали, що це "маг Веліар", який пророкував смерть Путіну та лякав людей назвами міст, які постраждають від майбутнього удару РФ.

Київська міська прокуратура повідомила про вручення підозри 27-річному українцю, який здобув популярність завдяки телевізійним шоу та надавав послуги "чарівного зцілення" хворим людям. Правоохоронці провели обшук у помешканні фігуранта та виявили сховище "магічних" предметів, які слугували реквізитом для сеансів пророцтв та зцілень. Медіа "Українська правда" написала, що це відомий у мережі "маг Веліар" Орищенко: прокуратура не називала імені підозрюваного.

Правоохоронці повідомили, що жертвами фігурантами ставали уразливі категорії населення — люди з хворобами, родичі хворих, громадяни у складних життєвих ситуаціях. Серед них — жінка з семирічним сином, який страждає від важкої хвороби. Згідно з даними слідчих, "маг" пообіцяв вилікувати дитину, але ніяк не допоміг, отримавши при цьому 60 тис. грн.

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"Жодного ефекту, окрім збагачення так званого мага, його обряди не мали", — ідеться у дописі прокуратури.

Інші напрямки діяльності "мага" — це продаж статуеток золотого буйвола для збагачення та магічної свічки для зняття "порчі". Буйвол продавався на 9 тис. грн, а свічка — за 1300 грн. Крім того, у прямому ефірі розкладись карти таро на різні питання, які тривожать українців: про перебіг війни, про баржі, які возитимуть киян через Дніпро, тощо.

Фігурант отримав підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу — шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки. Якщо суд визнає провину "мага", то може засудити на вісім років тюрми.

У дописі прокуратури — фото обшуку фігуранта. На одному фото — магічний реквізит, на іншому — магічні книги чи блокноти.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Крім того, у мережі є кадри з обшуку поліції: фото — магічні свідки та магічні книги для проведення магічних маніпуляцій.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа про шахрайство — деталі розслідування про "мага"

У мережі досі можна відшукати YouTube-канал "мага Веліара", який має 149 тис. підписників. Чоловік називає себе "Верховний Жрець України". Інші регалії — "Родовий чорний Маг і Жрець Темних, Злих Сил та Богів Ночі! Вчитель для тих, хто йде Шляхом Сили, і помічник для тих, кому погано і хто потребує допомоги. Автор 9 магічних книг та 2 колод карт Таро, каббаліст, єврей, тантрист, психолог, Прогресор та Великий Гросмейстер Стародавнього Змія!". Найсвіжіше відео, за 10 листопада, присвячене ударам балістики РФ. Найпопулярніші відео з 300 тис. переглядів — це про пророцтва на смерть Путіна. У Telegram-каналі Insider написали, що це маг, який "обдурив українських депутатів, обіцяючи допомогу та зцілення матері хворої дитини".

Фото: Скриншот

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Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про діяльність "мага Веліара". Наприклад, у жовтні 2023 року "жрець", справжнє ім'я якого Богдан Орищенко, отримав нагороду з рук спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука відзнакою "Гордість і слава України".

Нагадуємо, у січні 2026 року ексречниця Зеленського Юлія Мендель розповіла про зв'язок "мага Веліала" з ексглавою офісу президента Андрієм Єрмаком.