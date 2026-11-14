Праздник в столице, несмотря на отключения: на Оболони появилась первая елка этого сезона (видео)

На Оболони возле торгового центра впервые зажгли иллюминацию первой в Киеве новогодней елки. Белый конус со снежинками и звездой уже сияет, а рядом устанавливают другие праздничные инсталляции.

В Киеве уже почувствовали дух новогодних праздников: на Оболони возле одного из торговых центров засияла первая в столице елка. Ее праздничную иллюминацию впервые включили сегодня, сообщает телемарафон "Киев24".

Дерево имеет форму высокого конуса и покрыто густой сеткой белых светодиодов. По всей высоте мерцают снежинки, а вершину венчает большая звезда. Рядом тем временем устанавливают оленей, объемные елочные шары и световые фигуры, а с учетом подготовки территории здесь может появиться и каток. Вскоре в городе обещают еще одну праздничную локацию.

Впрочем, в прямом эфире отметили: елка светится, хотя в районе, по всей видимости, отключили свет. Поэтому остается открытым вопрос, будут ли выключать гирлянды во время плановых отключений.

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Ранее сообщалось, что Киев готовится к самой суровой зиме за время полномасштабной войны: каждый пятый ресторан столицы может закрыться, арендаторы массово покидают квартиры, а свет будут отключать всю зиму.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал беседу с членами правительства жесткой и признал недопустимой ситуацию в Белой Церкви и Броварах, где люди по несколько суток оставались без света, хотя отчеты с мест рисовали иную картину.

Кроме того, ни один из 26 объектов, которые должны были защитить энергетическую инфраструктуру Киевской области от ударов, до сих пор не готов. Об этом выяснял "Фокус". На строительство выделили 1,8 млрд грн, из которых подрядчикам уже перечислили 750 млн грн авансов. Несмотря на это, сроки завершения работ переносили трижды, а подрядчик теперь просит дополнительно еще 400 млн грн.