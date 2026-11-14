Свято у столиці всупереч відключенням: на Оболоні зʼявилася перша ялинка цього сезону (відео)

На Оболоні біля торговельного центру вперше ввімкнули ілюмінацію першої в Києві новорічної ялинки. Білий конус зі сніжинками й зіркою вже сяє, а поруч монтують інші святкові локації.

У Києві вже відчули подих новорічних свят: на Оболоні біля одного з торговельних центрів засяяла перша в столиці ялинка. Її святкову ілюмінацію вперше ввімкнули сьогодні, повідомляє телемарафон "Київ24".

Дерево має форму високого конуса й вкрите густою сіткою білих світлодіодів. Уздовж усієї висоти мерехтять сніжинки, а вершину вінчає велика зірка. Поруч тим часом монтують оленів, об'ємні ялинкові кулі та світлові фігури, а з огляду на підготовку території тут може з'явитися й ковзанка. Невдовзі в місті обіцяють ще одну святкову локацію.

Втім, у прямому ефірі зауважили: ялинка сяє, хоча в районі, імовірно, зникло світло. Тож відкритим лишається питання, чи вимикатимуть гірлянди під час планових відключень.

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Раніше повідомлялося, що Київ готується до найсуворішої зими за час повномасштабної війни: кожен п'ятий ресторан столиці може зачинитися, орендарі масово залишають квартири, а світло вимикатимуть усю зиму.

Також президент Володимир Зеленський назвав розмову з урядовцями жорсткою й визнав неприпустимою ситуацію в Білій Церкві та Броварах, де люди по кілька діб лишалися без світла, хоча звіти з місць змальовували іншу картину.

Крім цього, жоден із 26 об'єктів, які мали убезпечити енергетичну інфраструктуру Київщини від ударів, досі не готовий. Про це з'ясовував "Фокус". На будівництво виділили 1,8 млрд грн, із яких підрядникам уже перерахували 750 млн грн авансів. Попри це, строки завершення робіт переносили тричі, а виконавець тепер просить додатково ще 400 млн грн.