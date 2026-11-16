В кабине нашли водку: фургон "Укрпочты" врезался в шлагбаум ЖК в Киеве, компания отреагировала

Возле жилого комплекса "Time" в Соломенском районе автомобиль "Укрпочты" столкнулся со шлагбаумом. Очевидцы утверждают, что в кабине водителя нашли водку. Руководитель компании пообещал провести расследование.

"Укрпочта" оказалась в центре скандала: возле жилого комплекса Time в Соломенском районе столицы ее автомобиль столкнулся со шлагбаумом. По словам очевидцев, после аварии в кабине водителя обнаружили водку, а сам водитель был в нетрезвом состоянии. Об этом стало известно из социальной сети Threads.

Руководитель компании Игорь Смилянский в комментариях к посту пообещал завершить внутреннее расследование к утру и принять меры, если факты подтвердятся.

"О депутатах не скажу, но мы до утра завершим расследование, и если все факты подтвердятся — этот человек будет уволен", — заявил он.

"Укрпочта" расследует инцидент в Соломенском районе

На момент публикации материала факт употребления алкоголя не был подтвержден, равно как и официально не были названы обстоятельства инцидента.

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Ранее сообщалось, что новый маркетплейс "Укрпочты" оказался в центре скандала сразу после запуска: читатели обнаружили на платформе пиратские книги и произведения российских авторов. В компании объяснили ситуацию и рассказали, как планируют избегать подобного в будущем.

Кроме того, с 1 октября "Укрэксимбанк" прекращает зачислять пенсии и социальные выплаты на карты клиентов, а тем, кто не выбрал другой банк до 15 сентября, средства будет доставлять "Укрпочта".

Кроме того, разделение воздушных тревог по уровням не повлияло на график работы отделений: услуги предоставляются в соответствии с действующими алгоритмами безопасности.