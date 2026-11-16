В кабіні знайшли горілку: фургон "Укрпошти" врізався в шлагбаум ЖК у Києві, компанія відреагувала

Біля ЖК Time у Солом'янському районі авто "Укрпошти" зіткнулося зі шлагбаумом. Очевидці стверджують, що в кабіні водія знайшли горілку. Очільник компанії пообіцяв провести розслідування.

"Укрпошта" опинилася в центрі скандалу: біля ЖК Time у Солом'янському районі столиці її автомобіль зіткнувся зі шлагбаумом. За словами очевидців, після аварії в кабіні водія виявили горілку, а сам водій був напідпитку. Про це стало відомо з соціальної мережі Threads.

Керівник компанії Ігор Смілянський у коментарях до допису пообіцяв завершити внутрішнє розслідування до ранку й відреагувати, якщо факти підтвердяться.

"Про депутатів не скажу, але ми до ранку завершимо розслідування, і якщо всі факти підтвердяться – чоловік буде звільнений", – заявив він.

"Укрпошта" розслідує інцидент у Солом'янському районі

На момент публікації матеріалу підтвердження факту розпиття алкоголю доведена не була, як і не названі офіційно обставини інциденту.

Видео дня

Раніше повідомлялося, що новий маркетплейс "Укрпошти" потрапив у скандал одразу після запуску: читачі знайшли на платформі піратські книжки та твори російських авторів. У компанії пояснили ситуацію й розповіли, як планують уникати цього надалі.

Також з 1 жовтня "Укрексімбанк" припиняє зараховувати пенсії та соцвиплати на картки клієнтів, а тим, хто не обрав інший банк до 15 вересня, кошти доставлятиме "Укрпошта".

Крім того, поділ повітряних тривог за рівнями не вплинув на графік відділень: послуги надають за чинними алгоритмами безпеки.