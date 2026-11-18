Адвокат Юрий Зоший раскрыл новые подробности по делу об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины и народного депутата Андрея Парубия. На орудии преступления следователи обнаружили ДНК трех человек.

17 ноября в Франковском районном суде города Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. В ходе слушания были зачитаны результаты экспертизы оружия, из которого было совершено убийство, заявил адвокат Юрий Зоший в комментарии изданию "Новости. Live".

Он сообщил, что эксперты обнаружили ДНК трёх человек на оружии, из которого было совершено убийство народного депутата. Однако среди них удалось идентифицировать ДНК лишь одного человека — обвиняемого по этому делу Михаила Сцельникова. Личности двух других лиц, чьи ДНК также были обнаружены на оружии, установить не удалось.

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"Согласно результатам экспертизы, на оружии были обнаружены биологические образцы трех человек. В том числе и обвиняемого Сцельникова", — заявил адвокат.

Комментарий адвоката о заседании по делу об убийстве Андрея Парубия

Зоши также добавил, что в дальнейшем суд будет изучать доказательства, чтобы выяснить, кто именно произвел выстрелы. Следующее заседание по этому делу должно состояться в четверг, 19 ноября.

Как сообщило "Суспильне", прокурор Тарас Ковальчук подал ходатайство о том, чтобы в ходе следующего заседания в режиме видеоконференции рассмотреть допросы свидетелей по делу, которые видели обвиняемого или общались с ним.

На предыдущем заседании по делу об убийстве Парубия, состоявшемся 20 октября, обвиняемому Михаилу Сцельникову продлили меру пресечения в виде ареста без права освобождения под залог.

Напомним, 1 мая этого года Михаил Сцельников признал в суде, что именно он лишил жизни бывшего народного депутата Андрея Парубия.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что подозреваемому в убийстве Парубия грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.