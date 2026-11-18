Адвокат Юрій Зошій розкрив нові подробиці у справі про вбивство колишнього голови Верховної Ради України та народного депутата Андрія Парубія. На зброї, з якої було скоєно вбивство, слідчі виявили ДНК трьох людей.

17 листопада у Франківському районному суді міста Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. В ході слухання було зачитано результати експертизи зброї, з якої було скоєно вбивство, заявив адвокат Юрій Зошій у коментарі виданню "Новини. Live".

Він повідомив, що експерти змогли знайти ДНК трьох осіб на зброї, з якої було скоєно вбивство нардепа. Однак серед них вдалося ідентифікувати ДНК лише однієї людини — обвинуваченого у цій справі Михайла Сцельнікова. Особистості двох інших осіб, чиї ДНК також були знайдені на зброї, встановити не вдалося.

"Відповідно до експертизи, на зброї були знайдені біологічні зразки трьох осіб. Зокрема і обвинуваченого Сцельнікова", — заявив адвокат.

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Коментар адвоката про засідання у справі про вбивство Андрія Парубія

Зошій також додав, що надалі суд досліджуватиме докази, щоб з'ясувати, хто саме здійснював постріли. Наступне засідання у цій справі має відбутися у четвер, 19 листопада.

Як повідомило "Суспільне", прокурор Тарас Ковальчук подав клопотання, щоб під час наступного засідання на відео розглянути допити свідків у справі, які бачили чи спілкувалися з обвинуваченим.

На попередньому засіданні у справі про вбивство Парубія, яке відбулося 20 жовтня, обвинуваченому Михайлу Сцельнікову продовжили запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Нагадаємо, 1 травня цього року Михайло Сцельніков визнав у суді, що це він позбавив життя колишнього нардепа Андрія Парубія.

Раніше у Службі безпеки України заявили, що підозрюваному у вбивстві Парубія загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.