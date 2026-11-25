Народный депутат от партии "Слуга народа" Маргарита Шол попала в аварию недалеко от столицы, "засветив" дорогой незадекларированный автомобиль BMW. Ранее ей уже предъявлялось подозрение в предоставлении ложных сведений при декларировании.

Маргарита Шол попала в ДТП в селе Подгорцы ещё в начале августа этого года, как свидетельствуют данные судебного реестра. Водительница столкнулась с Honda Civic, когда тот при перестроении на дороге не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошло столкновение. Как выяснили журналисты Bihus.Info, автомобиль, за рулем которого находилась народная депутатка, отсутствует в ее декларации.

Подозрения, схемы и штрафы

В 2022 году Шол уже получала уведомление о подозрении от антикоррупционных органов в связи с ложным декларированием, поскольку не указала в декларации данные об аренде квартиры на Печерске. В мае следующего года суд закрыл это дело в связи с истечением срока давности.

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В том же году появилось расследование Bihus.Info о ряде дорогих автомобилей, оформленных на членов семьи народного депутата и её якобы бывшего мужа. После того как об этом стало известно, детективы Национального антикоррупционного бюро возбудили уголовное дело в связи с возможным незаконным обогащением Шол.

Среди вещей, которые тогда фигурировали в деле народного депутата, был автомобиль BMW M760Li 2021 года выпуска. Машина была формально зарегистрирована на имя матери бывшего мужа народного депутата Василия Шола, с которым она, вероятно, до сих пор живет вместе.

Журналисты обратили внимание, что в то время автомобиль быстро перерегистрировали на нового владельца. Спустя некоторое время состоялась очередная перерегистрация BMW — на этот раз на человека, близкого к семье Андрея Шамли. При этом бывший супруг народного депутата не раз получал штрафы за рулем этого автомобиля, а сама народная депутатка уже в этом году попала именно на нем в ДТП.

Кроме того, следователи выявили ряд других несоответствий, связанных с семьей Шол. В частности, выяснилось, что сестра Василия Шола, на чьё имя был оформлен Lexus, на самом деле ездила на Opel Astra. Его мать, на чьё имя также был оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser, вообще не имела водительского удостоверения.

По версии следствия, народный депутат вместе со своим "бывшим" мужем могла владеть активами общей стоимостью более 18,6 миллиона гривен. При этом "законные" доходы народного депутата за тот же период составляют менее 1 миллиона.

Напомним, 23 ноября Высший антикоррупционный суд признал народного депутата Сергея Лабазюка виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Кроме того, ВАКС приговорил народного депутата Сергея Кузьминых к 3,6 годам лишения свободы за взяточничество.