Народна депутатка від "Слуги народу" Маргарита Шол потрапила в аварію під столицею, "засвітивши" дорогий незадекларований автомобіль BMW. Раніше вона вже отримувала підозру у неправдивому декларуванні.

Маргарита Шол втрапила у ДТП у селі Підгірці ще на початку серпня цього року, як свідчать дані судового реєстру. Водійка зіштовхнулася з Honda Civic, коли той під час перелаштування на дорозі не впевнився у безпечності маневру, внаслідок чого і сталося зіткнення. Як з'ясували журналісти Bihus.Info, автомобіль, за кермом якого була нардепка, відсутній у її декларації.

Підозра, схеми та штрафи

У 2022 році Шол вже отримувала підозру від антикорупційних органів на тлі неправдивого декларування, коли не вказала в декларації дані про оренду квартири на Печерську. У травні наступного року суд закрив цю справу, оскільки закінчилися строки давності.

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У тому ж році вийшло розслідування Bihus.Info про низку дорогих машин, оформлених на членів родини нардепки та її нібито колишнього чоловіка. Після розголосу детективи Національного антикорупційного бюро відкрили кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Шол.

Серед речей, які тоді фігурували у справі нардепки, був автомобіль BMW M760Li 2021 року випуску. Машина була зареєстрована формально на матір колишнього чоловіка нардепки Василя Шола, з яким вона, ймовірно, досі живе разом.

Журналісти звернули увагу, що у той час транспортний засіб швидко перереєстрували на нового власника. Через деякий час знову відбулася перереєстрація BMW — цього разу на близького до родини Андрія Шамлі. Водночас ексчоловік нардепки не раз отримував штрафи під час водіння цим автомобілем, а сама нардепка вже у цьому році потрапила саме на ньому у ДТП.

Окрім того, розслідувачі виявили низку інших невідповідностей із родиною Шол. Зокрема з'ясувалося, що сестра Василя Шола, на яку було оформлено Lexus, насправді пересувалася на Opel Astra. Його мати, на яку був також оформлений автомобіль Toyota Land Cruiser, взагалі не мала водійського посвідчення.

За версією слідства, нардепка разом із "колишнім" чоловіком могла володіти активами загальною вартістю понад 18,6 мільйона гривень. При цьому "законні" доходи нардепки за цей же період складають менше 1 мільйона.

Нагадаємо, 23 листопада Вищий антикорупційний суд визнав нардепа Сергія Лабазюка і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Також ВАКС засудив нардепа Сергія Кузьміних до 3,6 років в'язниці за хабар.