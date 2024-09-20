"Человек, у которого нет стопов": член команды Klavdia Petrivna рассказал, какая певица в реальной жизни

Член команды певицы заявил, что сценический образ и реальная Klavdia Petrivna — это кардинально разные личности.

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Соучредитель студии звукозаписи Павел Стрелецкий, который сейчас сотрудничает с певицей Klavdia Petrivna рассказал об их сотрудничестве и то, какая в реальности певица, которая скрывается под образом. Подробностями он поделился в интервью Суспильне Ровно.

Так, Стрелецкий рассказал, что познакомился с девушкой в августе 2023 года, с тех пор началось их плодотворное сотрудничество и работа над будущим репертуаром артистки.

Музыкальный менеджер отмечает, в жизни Klavdia Petrivna не такая, как все привыкли ее видеть.

"Она — очень забавная и нестандартная личность. Мы ее привыкли видеть, как в шоу Тины Кароль, в платье, шляпе, такая вся интеллигентная, спокойная. Вживую это несколько другой человек, у которого нет стопов, нет психологических зажимов, который живет свою лучшую жизнь. За счет этого она и создала себя как Klavdia Petrivna. Она творит такие вещи, которые на голову иногда не налазят, но кайфует от этого процесса. Во многих людях присутствуют вот эти травмы детства, или какие-то непройденные уроки, которые постоянно нас тормозят в развитии. Ее ничего не тормозит. Не сказать, что это уже готовая личность, сформированная, она тоже проходит свой путь становления. Даже в процессе наблюдения за ней в течение года мы видим этот рост. У нее нет неких ключевых тормозов, которые обычно человека побуждают остановиться, посмотреть рационально. Там рациональности иногда бывает мало, но при этом интуиция очень развита", — сказал Стрелецкий.

Заметим, больше года Klavdia Petrivna считалась самой таинственной артисткой украинского шоу-бизнеса. Долгое время поклонники могли только догадываться, кто скрывается под шляпой артистки. Однако уже в августе 2024 года артистка открыла свое лицо и рассекретила, что она — 19-летняя Соломия Опрышко. Девушка из Львовской области, которая придумала свое сценическое имя, интерпретировав образ из книги Владимира Винниченко "Записки курносого Мефистофеля".

Напомним, ранее мы писали, что коллеги по сцене высказались о Klavdia Petrivna, которая рассекретила свою личность.

Кроме этого, Фокус писал, что в колледже, где училась Соломия Опрышко, ответили на хейт в сторону певицы.