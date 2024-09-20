"Людина, яка не має стопів": член команди Klavdia Petrivna розповів, яка співачка в реальному житті

Член команди співачки заявив, що сценічний образ і реальна Klavdia Petrivna — це кардинально різні особистості.

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Співзасновник студії звукозапису Павло Стрілецький, який нині співпрацює зі співачкою Klavdia Petrivna, розповів про їхню співпрацю і те, яка в реальності співачка, яка ховається під образом. Подробицями він поділився в інтерв’ю Суспільне Рівне.

Так, Стрілецький говорить, що познайомився з дівчиною у серпні 2023 року, відтоді почалася їхня плідна співпраця та робота над майбутнім репертуаром артистки.

Музичний менеджер зазначає, що в житті Klavdia Petrivna не така, як усі звикли її бачити.

"Вона — дуже кумедна й нестандартна особистість. Ми її звикли бачити, як у шоу Тіни Кароль, в платті, капелюсі, така вся інтелігентна, спокійна. Наживо це дещо інша людина, яка не має стопів, не має психологічних зажимів та живе своє найкраще життя. Завдяки цьому вона й створила себе як Klavdia Petrivna. Вона творить такі речі, які на голову інколи не налазять, але кайфує від цього процесу. У багатьох людях присутні ось ці травми дитинства, або якісь непройдені уроки, які постійно нас гальмують у розвитку. Її нічого не гальмує. Не сказати, що це уже готова особистість, сформована, бо вона теж проходить свій шлях становлення. Навіть у процесі спостереження за нею впродовж року, ми бачимо це зростання. В неї немає певних ключових гальм, які зазвичай людину спонукають зупинитися, подивитися раціонально. Там раціональності інколи буває мало, та водночас інтуїція дуже розвинена", — сказав Стрілецький.

Зауважимо, понад рік Klavdia Petrivna вважалася найтаємничішою артисткою українського шоу-бізнесу. Тривалий час шанувальники могли лише здогадуватися, хто ховається під капелюхом артистки. Однак уже у серпні 2024 року зірка відкрила своє обличчя і розсекретила, що вона — 19-річна Соломія Опришко. Дівчина з Львівської області, яка вигадала своє сценічне ім'я, інтерпретувавши образ із книги Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля".

Нагадаємо, раніше ми писали, що колеги по сцені висловилися про Klavdia Petrivna, яка розсекретила свою особистість.

Крім цього, Фокус писав, що у коледжі, де вчилася Соломія Опришко, відповіли на хейт у бік співачки.