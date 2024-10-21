LATEXFAUNA отыграла концерт в Киеве: кто из звезд был на событии (фото)
Концертная феерия и аукцион с эксклюзивными лотами в пользу армии — каким был концерт группы LATEXFAUNA, которые зажгли в Stereo Plaza.
Продюсер Ирина Горовая и юморист Владимир Шумко посетили концерт ньювейв группы LATEXFAUNA. Событие состоялось в выходные, в киевском концертном зале Stereo Plaza.
Группа выступала в костюмах оранжевого цвета, которые подчеркнули основную концепцию концерта, отсылая к образам пожарных. Температура в помещении повышалась с каждой последующей песней, в определенный момент в разгаре ощущений и на пике обольщения поклонницы забросали сцену бельем.
Музыканты исполнили любимые хиты и новые треки, среди которых Cherkaschyna, Masandra, Lucerna, Bounty, которые зажигали танцплощадку и вызвали у поклонников волну эмоций.
Одним из ключевых событий шоу стала живая презентация максисингла LUCERNA, клип к которому снял известный режиссер Алан Бадоев.
Кроме этого, во время концерта, состоялся благотворительный аукцион, на котором благодаря донатам и аукционным лотам, было собрано более 300 тысяч гривен на нужды ГУР МО Украины. Этот концерт стал стартом сбора на надводные дроны MAGURA, который продлится в ноябре в туре по городам Украины. Среди лотов, которые были представлены: статуэтка премии YUNA 2023, которую LATEXFAUNA получила как лучшая поп-группа; футболка из последнего клипа LUCERNA; розовый костюм пилота от художницы по костюмам Леси Патоки, из тех, в которых музыканты презентовали свой первый альбом и другие.
Заметим, накануне концерта LATEXFAUNA эксклюзивно для Фокуса рассказал о молитвах Бадоеву, критике Евровидения и молодых артистах Украины.
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