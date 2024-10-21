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LATEXFAUNA отыграла концерт в Киеве: кто из звезд был на событии (фото)

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Фото: Пресслужба | LATEXFAUNA

Концертная феерия и аукцион с эксклюзивными лотами в пользу армии — каким был концерт группы LATEXFAUNA, которые зажгли в Stereo Plaza.

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Продюсер Ирина Горовая и юморист Владимир Шумко посетили концерт ньювейв группы LATEXFAUNA. Событие состоялось в выходные, в киевском концертном зале Stereo Plaza.

Группа выступала в костюмах оранжевого цвета, которые подчеркнули основную концепцию концерта, отсылая к образам пожарных. Температура в помещении повышалась с каждой последующей песней, в определенный момент в разгаре ощущений и на пике обольщения поклонницы забросали сцену бельем.

Музыканты исполнили любимые хиты и новые треки, среди которых Cherkaschyna, Masandra, Lucerna, Bounty, которые зажигали танцплощадку и вызвали у поклонников волну эмоций.

Одним из ключевых событий шоу стала живая презентация максисингла LUCERNA, клип к которому снял известный режиссер Алан Бадоев.

Кроме этого, во время концерта, состоялся благотворительный аукцион, на котором благодаря донатам и аукционным лотам, было собрано более 300 тысяч гривен на нужды ГУР МО Украины. Этот концерт стал стартом сбора на надводные дроны MAGURA, который продлится в ноябре в туре по городам Украины. Среди лотов, которые были представлены: статуэтка премии YUNA 2023, которую LATEXFAUNA получила как лучшая поп-группа; футболка из последнего клипа LUCERNA; розовый костюм пилота от художницы по костюмам Леси Патоки, из тех, в которых музыканты презентовали свой первый альбом и другие.

Заметим, накануне концерта LATEXFAUNA эксклюзивно для Фокуса рассказал о молитвах Бадоеву, критике Евровидения и молодых артистах Украины.

Ирина Горовая LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Ирина Горовая
Фото: Пресслужба
Владимир Шумко LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Владимир Шумко
Фото: Пресслужба
Татьяна Карикова LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Татьяна Карикова
Фото: Пресслужба
Дмитрий Баняс LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Дмитрий Баняс
Фото: Пресслужба
Алена Скулкина, Константин Луканин LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Алена Скулкина, Константин Луканин
Фото: Пресслужба
Артем Дудко LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Артем Дудко
Фото: Пресслужба
Семен Горов LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Семен Горов
Фото: Пресслужба
Ирина Татаренко LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Ирина Татаренко
Фото: Пресслужба
Мари Чеба LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Мари Чеба
Фото: Пресслужба
Валерия Толочина LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Валерия Толочина
Фото: Пресслужба
Инди Хаит LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Инди Хаит
Фото: Пресслужба
Илья Ярема LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Илья Ярема
Фото: Пресслужба
Оксана Русская, Татьяна Николенко LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Оксана Русская, Татьяна Николенко
Фото: Пресслужба
Юрий Марченко, Розали Номбре LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Юрий Марченко, Розали Номбре
Фото: Пресслужба
Дмитрий Саратский, Анна Завальская LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото с концерта LATEXFAUNA Fullscreen
Дмитрий Саратский, Анна Завальская
Фото: Пресслужба

Напомним, ранее мы писали, что Монатик, Джамала и Ефросинина: как прошел первый концерт певицы KOLA во Дворце Спорта.

Кроме этого, Фокус писал, что Jerry Heil удивила фанатов, перепев свой хит.