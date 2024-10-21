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LATEXFAUNA відіграла концерт у Києві: хто із зірок був на події (фото)

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Фото: Пресслужба | LATEXFAUNA

Концертна феєрія та аукціон з ексклюзивними лотами на користь армії — яким був концерт гурту LATEXFAUNA, який запалив у Stereo Plaza.

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Продюсерка Ірина Горова та гуморист Володимир Шумко відвідали концерт ньювейв гурту LATEXFAUNA. Подія відбулася у вихідні, у київському концертному залі Stereo Plaza.

Гурт виступав у костюмах помаранчевого кольору, які підкреслили основну концепцію концерту, відсилаючи до образів пожежників. Температура в приміщенні підвищувалася з кожною наступною піснею, у певний момент у розпалі відчуттів і на піку зваблювання шанувальниці закидали сцену білизною.

Музиканти виконали улюблені хіти та нові треки, серед яких Cherkaschyna, Masandra, Lucerna, Bounty, що запалювали танцмайданчик і викликали в шанувальників хвилю емоцій.

Однією з ключових подій шоу стала жива презентація максісинглу LUCERNA, кліп до якого зняв відомий режисер Алан Бадоєв.

Крім цього, під час концерту, відбувся благодійний аукціон, на якому завдяки донатам та аукціонним лотам, було зібрано понад 300 тисяч гривень на потреби ГУР МО України. Цей концерт став стартом збору на надводні дрони MAGURA, який триватиме в листопаді в турі містами України. Серед лотів, що були презентовані: статуетка премії YUNA 2023, яку LATEXFAUNA отримала як найкращий поп-гурт; футболка з останнього кліпу LUCERNA; рожевий костюм пілота від художниці з костюмів Лесі Патоки, з тих, у яких музиканти презентували свій перший альбом та інші.

Зауважимо, напередодні концерту LATEXFAUNA ексклюзивно для Фокуса розповів про молитви Бадоєву, критику Євробачення і молодих артистів України.

Ірина Горова LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Ірина Горова
Фото: Пресслужба
Володимир Шумко LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Володимир Шумко
Фото: Пресслужба
Тетяна Карікова LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Тетяна Карікова
Фото: Пресслужба
Дмитро Баняс LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Дмитро Баняс
Фото: Пресслужба
Альона Скулкіна, Костянтин Луканін LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Альона Скулкіна, Костянтин Луканін
Фото: Пресслужба
Артем Дудко LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Артем Дудко
Фото: Пресслужба
Семен Горов LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Семен Горов
Фото: Пресслужба
Ірина Татаренко LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Ірина Татаренко
Фото: Пресслужба
Марі Чеба LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Марі Чеба
Фото: Пресслужба
Валерія Толочина LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Валерія Толочина
Фото: Пресслужба
Інді Хаїт LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Інді Хаїт
Фото: Пресслужба
Ілля Ярема LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Ілля Ярема
Фото: Пресслужба
Оксана Руська, Тетяна Ніколенко LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Оксана Руська, Тетяна Ніколенко
Фото: Пресслужба
Юрій Марченко, Розалі Номбре LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Юрій Марченко, Розалі Номбре
Фото: Пресслужба
Дмитро Саратський, Анна Завальська LATEXFAUNA концерт, LATEXFAUNA, Stereo Plaza LATEXFAUNA, фото з концерту LATEXFAUNA Fullscreen
Дмитро Саратський, Анна Завальська
Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали, що Монатік, Джамала і Єфросиніна: як пройшов перший концерт співачки KOLA в Палаці Спорту.

Крім цього, Фокус писав, що Jerry Heil здивувала фанатів, переспівавши свій хіт.