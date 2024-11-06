"Нельзя простить": Шаманская ответила, была ли жертвой физического насилия в браке (видео)

По словам блогерши, переезд из США в Украину косвенно связан с бывшим мужем Русланом Ханумаком, но деталей она раскрыть не может. Также она призналась, что насилие с его стороны было, но моральное.

Related video

Известная украинская блогерша и телеведущая Алина Шаманская рассказала, была ли она жертвой физического насилия, пока состояла в браке с актером Русланом Ханумаком. Своей историей она поделилась в сюжете шоу "Ранок у великому мiстi".

Смотреть с: 03:00

По ее словам, она была вынуждена с сыном переехать из Соединенных Штатов Америки, где прожила 3 года, обратно в Украину. Это косвенно связано с бывшим мужем, который недавно выехал туда, однако деталей блогерша раскрывать не стала.

"Были в нашем браке вещи, которые нельзя простить. Никогда в этом браке я не была жертвой физического насилия, но морального — да, и очень сильно. Для меня измена — это даже романтическая переписка с другой девушкой. А такое было и много. Я об этом знала, плакала, была разбита, и я этих всех женщин знаю", — заявила Алина Шаманская.

Несмотря на то, что их брак давно распался, бывшие возлюбленные продолжают попытки нормального общения ради совместного сына, хоть и не всегда получается. Иногда, признается блогерша, она может сказать в сторону бывшего мужа "горячие словечка".

"Потому что я больше не даю себя оскорблять и переходить границы. Когда человек эти границы переходит, то я говорю: "Иди на…", — резюмировала Алина Шаманская.

Напомним, 4 ноября сообщалось, что телеведущая Алина Шаманская нарвалась на хейт из-за военной формы, которую надела. Ранее она говорила, что не отказалась бы от журналистской должности в ВСУ.

7 октября Алина Шаманская призналась, какие пластические операции делала на лице. Первую пластическую операцию она сделала более 10 лет назад по бартеру. Тогда она работала на одном из украинских телеканалов.