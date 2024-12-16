Стало известно, когда похоронят дочь певицы Ирины Борисюк

Семь человек погибли в результате аварии под Львовом 15 декабря. Среди них — единственный ребенок певицы Ирины Борисюк.

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Украинская певица Ирина Борисюк похоронит свою единственную дочь Ренату, которая трагически погибла в ДТП, завтра, 17 декабря 2024 года. Об этом сообщили на странице кавер-группы "Вільні".

"Панихида сегодня в 19:00 в Доме печали на ул. Микулинецкой в Тернополе. Похороны завтра в 12:00", — написали коллеги Ирины Борисюк.

Дочь Ирины Борисюк похоронят 17 декабря 2024 года

В частности, участники группы "Вільні" выразили свои соболезнования по поводу потери певицы. 24-летняя Рената Дзигасова была единственной дочерью Ирины Борисюк.

"Неописуемая боль и потеря… Не хватает слов… Молимся", — написали музыканты.

Дочь Ирины Борисюк похоронят 17 декабря 2024 года

Что известно о ДТП возле Львова, в котором погибла дочь Ирины Борисюк

Смертельная авария произошла утром 15 декабря возле Львова. Семь человек погибли в результате столкновения BMW, автопоезда и микроавтобуса.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом DAF, после чего тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия", — рассказали в полиции.

Рената Дзигасова недавно закончила гастролировать по Европе, выступала в солидных концертных залах и ехала домой, чтобы провести праздники с родными.

Ирина Борисюк с дочерью

Напомним, участник ДТП в Днепре извинился за видео, которое распространялось по сети.

Ранее Фокус писал о последствиях аварии 15 декабря на Львовщине.