Стало відомо, коли поховають доньку співачки Ірини Борисюк

Семеро людей загинуло внаслідок аварії під Львовом 15 грудня. Серед них — єдина дитина співачки Ірини Борисюк.

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Українська співачка Ірина Борисюк поховає свою єдину доньку Ренату, яка трагічно загинула в ДТП, завтра, 17 грудня 2024. Про це повідомили на сторінці кавер-гурту "Вільні".

"Панахида сьогодні о 19:00 в Домі печалі на вул. Микулинецькій в Тернополі. Похорон завтра о 12:00", — написали колеги Ірини Борисюк.

Доньку Ірини Борисюк поховають 17 грудня 2024 року

Зокрема, учасники гурту "Вільні" висловили свої співчуття щодо втрати співачки. 24-річна Рената Дзігасова була єдиною донькою Ірини Борисюк.

"Невимовний біль і втрата… Бракує слів… Молимось", — написали музиканти.

Доньку Ірини Борисюк поховають 17 грудня 2024 року

Що відомо про ДТП біля Львова, у якій загинула донька Ірини Борисюк

Смертельна аварія сталася зранку 15 грудня біля Львова. Семеро людей загинуло внаслідок зіткнення BMW, автопоїзда та мікроавтобуса.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події", — розповіли в поліції.

Рената Дзігасова нещодавно закінчила гастролювати Європою, виступала в солідних концертних залах та їхала додому, аби провести свята з рідними.

Ірина Борисюк з донькою

Нагадаємо, учасник ДТП у Дніпрі перепросив за відео, яке ширилося мережею.

Раніше Фокус писав про наслідки аварії 15 грудня на Львівщині.