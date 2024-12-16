Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Стало відомо, коли поховають доньку співачки Ірини Борисюк

Ірина Борисюк, співачка ірина борисюк, новини України, рената дзігасова, загинула донька ірини борисюк, дтп біля львова
Фото: borysiuk_iryna | Ірина Борисюк з донькою

Семеро людей загинуло внаслідок аварії під Львовом 15 грудня. Серед них — єдина дитина співачки Ірини Борисюк.

Related video

Українська співачка Ірина Борисюк поховає свою єдину доньку Ренату, яка трагічно загинула в ДТП, завтра, 17 грудня 2024. Про це повідомили на сторінці кавер-гурту "Вільні".

"Панахида сьогодні о 19:00 в Домі печалі на вул. Микулинецькій в Тернополі. Похорон завтра о 12:00", — написали колеги Ірини Борисюк.

донька ірини борисюк Fullscreen
Доньку Ірини Борисюк поховають 17 грудня 2024 року

Зокрема, учасники гурту "Вільні" висловили свої співчуття щодо втрати співачки. 24-річна Рената Дзігасова була єдиною донькою Ірини Борисюк.

"Невимовний біль і втрата… Бракує слів… Молимось", — написали музиканти.

Доньку Ірини Борисюк поховають Fullscreen
Доньку Ірини Борисюк поховають 17 грудня 2024 року

Що відомо про ДТП біля Львова, у якій загинула донька Ірини Борисюк

Смертельна аварія сталася зранку 15 грудня біля Львова. Семеро людей загинуло внаслідок зіткнення BMW, автопоїзда та мікроавтобуса.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події", — розповіли в поліції.

Рената Дзігасова нещодавно закінчила гастролювати Європою, виступала в солідних концертних залах та їхала додому, аби провести свята з рідними.

Ірина Борисюк з донькою

Нагадаємо, учасник ДТП у Дніпрі перепросив за відео, яке ширилося мережею.

Раніше Фокус писав про наслідки аварії 15 грудня на Львівщині.