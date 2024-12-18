Остап Ступка очаровал романтическим фото с младшей на 34 года возлюбленной

Остап Ступка и его возлюбленная Маргарита Ткач снова оказались в центре внимания. Актер поделился стильным романтическим фото с младшей на 34 года избранницей, которое вызвало восхищение в сети.

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57-летний украинский актер, народный артист Украины и представитель легендарной династии Ступок, Остап Ступка, поделился новым романтическим снимком со своей 23-летней возлюбленной, театроведом Маргаритой Ткач. Пара вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников, продемонстрировав стильные образы на черно-белом фото, которое появилось в Instagram актера.

Влюбленные, похоже, устроили для себя тематическую фотосессию, чтобы сохранить особые мгновения вместе. На снимке Остап позирует в классическом темном костюме и белой рубашке, тогда как Маргарита выбрала облегающую черную водолазку, серую широкую юбку, дополнив образ массивными серьгами и колье с большим кулоном.

Особую атмосферу кадра создают позы героев: Маргарита уверенно смотрит в объектив камеры, положив руку на плечо своего избранника. Тем временем Остап любуется любимой, не отводя от нее взгляда.

В подписи к фото пара была немногословной — Маргарита оставила лишь смайлик черного сердца. Однако поклонники не сдержали восторга, засыпав влюбленных комплиментами в комментариях: "Какая красивая пара!", "Прекрасные!", "Роскошные!", "Красивые!".

Об отношениях актера с молодой театроведущей стало известно в сентябре этого года. Тогда Маргарита опубликовала в Instagram серию романтических фото, где позировала в объятиях Остапа. В октябре артист официально подтвердил, что они состоят в отношениях.

Напомним, ранее Остап Ступка объяснил, почему его 38-летний сын, актер Дмитрий Ступка, живет в США во время войны, и рассказал, планирует ли он вернуться в Украину.