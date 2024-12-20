Известный телеведущий назвал певицу Камилию бездарной — видео

Украинский ведущий Вячеслав Соломка резко раскритиковал певицу Камалию, назвав ее "абсолютно бездарной". Он также обвинил звезд шоу-бизнеса в неискренности, предположив, что многие поддерживают с ней дружеские отношения лишь ради выгоды.

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Украинский ведущий Вячеслав Соломка резко высказался о певице Камалии, назвав ее "абсолютно бездарной" и раскритиковал отношение украинского шоу-бизнеса к ней. Свое мнение он озвучил в интервью журналистке радио "Люкс ФМ" Наталье Тур.

Соломка предположил, что многие звезды поддерживают дружеские отношения с Камалией из-за ее связи с музыкальной премией YUNA, которую основала она вместе с бывшим мужем — пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

Ведущий заявил, что готов высказывать свое мнение, даже если это помешает ему получить приглашение на престижную музыкальную церемонию.

"Знаешь, меня кто раздражает? Меня раздражает весь украинский шоу-бизнес, который в лицо улыбается певице Камалии, абсолютно бездарной, для того, чтобы попасть на мероприятия, которые она организовывает. Все идут, все знают по поводу ее таланта, я буду первый кто это скажу, и участия ее в шоу-бизнесе, но никто это в глаза ей не говорит", — заявил Соломка.

Ведущий добавил, что после таких слов его, вероятно, больше не пригласят на церемонию вручения премии, основанную Камалией и ее экс-супругом, бизнесменом Мохаммадом Захуром.

"Почему? Потому что все хотят быть приглашены на премию YUNA. Да, меня больше не будут туда приглашать, но я скажу правду", — объяснил ведущий.

Камалия пока что публично не комментировала высказывания ведущего.

Напомним, ранее мы писали, что Камалия показала дочь на костылях и рассказала о ее здоровье.

Кроме этого, Фокус писал, что Камалия рассказала, как ее дочери отказываются уезжать из Украины.