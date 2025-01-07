Jerry Heil держит Кажанну "в рабстве": певица отреагировала на критику в сети (видео)
В соцсетях поставили под сомнение то, что популярная блогер и артистка Кажанна зарабатывает недостаточно, чтобы оплатить себе психолога. Она ответила, действительно ли вынуждена отдавать "все до копейки" лейблу NOVA MUSIC.
Лейбл украинской певицы Jerry Heil NOVA MUSIC раскритиковали за содержание в "рабстве" подчиненной блогера и певицы Кажанны. Об этом известно из видео "Кажанна в рабстве лейбла?", опубликованного на YouTube-канале Radmila.
За что раскритиковали Jerry Heil
Только за 8 дней ролик собрал 19 тысяч просмотров. Часть видео посвящена разбору финансового положения Кажанны. Автор контента привела слова певицы из интервью об аренде квартиры и неспособности оплатить услуги психолога, предоставив при этом о количестве подписчиков в ее соцсетях и прослушиваниях на стриминговых сервисах.
В видео говорится, что "творчество Кажанны должно приносить неплохую такую прибыль лейблу", пока сама артистка не может себе позволить жить на широкую ногу. Блогер предполагает, что чего-то не понимает, и это нормально — при такой популярности отдавать "все до копейки" лейблу.
Критика относительно заработков Кажанны уже вылилась за пределы комментариев под видео с критикой. В частности, пользователь X раскритиковал за это Jerry Heil под одним из ее постов.
"Как прекрасно, когда у тебя есть доильная корова Кажанна, из которой высасываешь все деньги, а она даже за квартиру не может заплатить. Рабовладелица", — подчеркнул комментатор.
Что говорит сама Кажанна
Кажанна прокомментировала критику в Instagram, назвав озвученное в видео "полным бредом". Она пояснила, что не придавала бы этому дополнительного внимания, если бы "глупые, ничем не подкрепленные и жестокие" обвинения не полились в сторону ее команды.
"Претенциозным тоном на вас вываливается информация, что певица, которую постит к себе Андрей Ярмак, певица, чьи песни залетают в тренды, жалуется, что не может заплатить за психолога", — спародировала подачу с видео артистка.
Она подчеркнула, что независимо от того, находится певец "на лейбле или на верблюде", если он не входит в топ 5, то жить на деньги с прослушиваний не может. Кажанна объяснила, что заработок со стриминга в Украине меньше, чем в других странах.
Певица заверила, что никому в шоубизнесе "ничего не падает на голову", из-за миллиона просмотров в TikTok карманы неожиданно "не наполняются бриллиантами".
"Признавшись, что у меня нет денег на психолога, я имела целью одно — поддержать людей, которые тоже сейчас не имеют такой возможности. Психолог — это недешевое удовольствие", — пояснила она.
Также Кажанна возмутилась тем, что людей в сети больше интересуют ее зародыши, чем творчество. По ее словам, вместо того, чтобы создать какой-то новый авторский контент или хотя бы призвать людей не слушать пиратскую и враждебную музыку, блогер выбрала "запятнать чье-то имя какими-то выдумками, что кто-то у кого-то там на барщине".
"Неужели не о чем поговорить, кроме ковыряния в моем кошельке? Ну серьезно, вы ничего не найдете", — подчеркнула артистка.
Она заверила, что в рабстве не находится, и работает с отличной командой.
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