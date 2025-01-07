Jerry Heil тримає Кажанну "у рабстві": співачка відреагувала на критику в мережі (відео)
У соцмережах поставили під сумнів те, що популярна блогерка й артистка Кажанна заробляє недостатньо, щоб оплатити собі психолога. Вона відповіла, чи дійсно змушена віддавати "усе до копійки" лейблу NOVA MUSIC.
Лейбл української співачки Jerry Heil NOVA MUSIC розкритикували за утримання в "рабстві" підлеглої блогерки й співачки Кажанни. Про це відомо з відео "Кажанна у рабстві лейблу?", опублікованого на YouTube-каналі Radmila.
За що розкритикували Jerry Heil
Лише за 8 днів ролик зібрав 19 тисяч переглядів. Частина відео присвячена розбору фінансового становища Кажанни. Авторка контенту навела слова співачки з інтерв’ю про оренду квартири й нездатність оплатити послуги психологи, надавши при цьому про кількість підписників в її соцмережах і прослуховування на стрімінгових сервісах.
У відео йдеться, що "творчість Кажанни має приносити непоганий такий прибуток лейблу", поки сама артистка не може собі дозволити жити на широку ногу. Блогерка припускає, що чогось не розуміє, і це нормально — за такої популярності віддавати "усе до копійки" лейблу.
Критика щодо заробітків Кажанни вже вилилась за межі коментарів під відео з критикою. Зокрема, користувач X розкритикував за це Jerry Heil під одним з її постів.
"Як файно, коли в тебе є доїльна корова Кажанна, з якої висасуєш всі гроші, а вона навіть за квартиру не може заплатити. Рабовласниця", — наголосив коментатор.
Що каже сама Кажанна
Кажанна прокоментувала критику в Instagram, назвавши озвучене у відео "повною маячнею". Вона пояснила, що не надавала б цьому додаткової уваги, якби "дурнуваті, нічим не підкріплені й жорстокі" звинувачення не полилися в бік її команди.
"Претензійним тоном на вас вивалюється інформація, що співачка, яку постить до себе Андрій Ярмак, співачка, чиї пісні залітають в тренди, скаржиться, що не може заплатити за психолога", — спародіювала подачу з відео артистка.
Вона наголосила, що незалежно від того, перебуває співак "на лейблі чи на верблюді", якщо він не входить до топ 5, то жити на гроші з прослуховувань не може. Кажанна пояснила, що заробіток зі стрімінгу в Україні менший, ніж в інших країнах.
Співачка запевнила, що нікому у шоубізнесі "нічого не падає на голову", через мільйон переглядів у TikTok кишені несподівано "не наповнюються діамантами".
"Зізнававшись, що в мене немає грошей на психолога, я мала на меті одне — підтримати людей, які теж зараз не мають такої змоги. Психолог — це недешеве задоволення", — пояснила вона.
Також Кажанна обурилась тим, що людей у мережі більше цікавлять її зародки, аніж творчість. З її слів, замість того, щоб створити якийсь новий авторський контент або принаймні закликати людей не слухати піратську й ворожу музику, блогерка обрала "заплямити чиєсь ім'я якимись вигадками, що хтось в когось там на панщині".
"Невже нема про що поговорити, крім колупання в моєму гаманці? Ну серйозно, ви нічого не знайдете", — підкреслила артистка.
Вона запевнила, що в рабстві не перебуває, і працює з чудовою командою.
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