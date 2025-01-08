Алина Гросу вернулась в Украину вместе с мужем-россиянином вместе с мужем-россиянином

Алина Гросу вернулась в Украину вместе с мужем-россиянином, российским актером Романом Полянским. Певица поделилась кадрами отдыха на родине, но лицо своего избранника все еще скрывает.

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Алина Гросу вернулась в Украину вместе со своим мужем-россиянином. Певица, которая в последнее время жила в США, приехала на родину и показала кадры отдыха со своим избранником. Фотографией певица поделилась у себя в социальных сетях.

В частности, Гросу опубликовала фото с мужем на фоне заснеженных гор, вероятно, речь идет об украинских Карпатах, но геолокацию артистка решила не указывать.

Алина Гросу Фото: скрин

Тем не менее, она продолжает скрывать лицо мужчины, хотя внимательные фанаты уже узнали, что это российский актер Роман Полянский. До начала войны он жил в Украине, а с началом полномасштабного вторжения перестал появляться в публичном пространстве.

Заметим, что в сентябре 2024 года стало известно, за кого вышла замуж украинская певица Алина Гросу. Тогда певица случайно рассекретила своего второго мужа во время званого ужина в Нью-Йорке, на котором присутствовали важные дипломаты, включая главу по вопросам дипломатии США в G100 и посла ООН Симу Каретну. Последняя поделилась фото с мероприятия, на котором рядом с Гросу заметили российского актера Романа Полянского. Именно он оказался мужем артистки, хотя до этого Алина скрывала его личность.

Певица ранее объявляла о втором замужестве в конце февраля, однако не показывала фото с мужем. Она лишь отметила, что ее избранник является иностранцем, понимает украинский, а также работает в сфере кино и рекламы. И хотя после начала войны отношения с Полянским были разорваны, сейчас они снова вместе. Несмотря на то, что Гросу украинка и активно поддерживает свою Родину в войне против России, на данный момент, ее муж, актер не комментирует войну, которую развязала Россия, и его публичные выступления ограничены с февраля 2022 года.

Сама же Алина никак не комментирует своего мужа и его взгляды.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Гросу ответила на слухи о беременности.

Кроме этого, Фокус писал, что Алина Гросузасветилась в сериале Netflix.