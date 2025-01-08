Алина Гросу вернулась в Украину вместе с мужем-россиянином вместе с мужем-россиянином
Алина Гросу вернулась в Украину вместе с мужем-россиянином, российским актером Романом Полянским. Певица поделилась кадрами отдыха на родине, но лицо своего избранника все еще скрывает.
Алина Гросу вернулась в Украину вместе со своим мужем-россиянином. Певица, которая в последнее время жила в США, приехала на родину и показала кадры отдыха со своим избранником. Фотографией певица поделилась у себя в социальных сетях.
В частности, Гросу опубликовала фото с мужем на фоне заснеженных гор, вероятно, речь идет об украинских Карпатах, но геолокацию артистка решила не указывать.
Тем не менее, она продолжает скрывать лицо мужчины, хотя внимательные фанаты уже узнали, что это российский актер Роман Полянский. До начала войны он жил в Украине, а с началом полномасштабного вторжения перестал появляться в публичном пространстве.
Заметим, что в сентябре 2024 года стало известно, за кого вышла замуж украинская певица Алина Гросу. Тогда певица случайно рассекретила своего второго мужа во время званого ужина в Нью-Йорке, на котором присутствовали важные дипломаты, включая главу по вопросам дипломатии США в G100 и посла ООН Симу Каретну. Последняя поделилась фото с мероприятия, на котором рядом с Гросу заметили российского актера Романа Полянского. Именно он оказался мужем артистки, хотя до этого Алина скрывала его личность.
Певица ранее объявляла о втором замужестве в конце февраля, однако не показывала фото с мужем. Она лишь отметила, что ее избранник является иностранцем, понимает украинский, а также работает в сфере кино и рекламы. И хотя после начала войны отношения с Полянским были разорваны, сейчас они снова вместе. Несмотря на то, что Гросу украинка и активно поддерживает свою Родину в войне против России, на данный момент, ее муж, актер не комментирует войну, которую развязала Россия, и его публичные выступления ограничены с февраля 2022 года.
Сама же Алина никак не комментирует своего мужа и его взгляды.
Напомним, ранее мы писали, что Алина Гросу ответила на слухи о беременности.
Кроме этого, Фокус писал, что Алина Гросузасветилась в сериале Netflix.