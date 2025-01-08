Аліна Гросу повернулася в Україну разом із чоловіком-росіянином, російським актором Романом Полянським. Співачка поділилася кадрами відпочинку на батьківщині, але обличчя свого обранця все ще приховує.

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Аліна Гросу повернулася до України разом зі своїм чоловіком-росіянином. Співачка, яка останнім часом жила в США, приїхала на батьківщину і показала кадри відпочинку зі своїм обранцем. Світлиною співачка поділилася у себе в соціальних мережах.

Зокрема, Гросу опублікувала фото з чоловіком на фоні засніжених гір, ймовірно, мова йде про українські Карпати, але геолокацію артистка вирішила не вказувати.

Аліна Гросу Фото: скрін

Проте, вона продовжує приховувати обличчя чоловіка, хоча уважні фанати вже дізналися, що це російський актор Роман Полянський. До початку війни він мешкав в Україні, а з початком повномасштабного вторгнення перестав з'являтися в публічному просторі.

Зауважимо, що у вересні 2024 року стало відомо, за кого вийшла заміж українська співачка Аліна Гросу. Тоді співачка випадково розсекретила свого другого чоловіка під час званої вечері в Нью-Йорку, на якій були присутні важливі дипломати, включаючи голову з питань дипломатії США у G100 і посла ООН Сіму Каретну. Остання поділилася фото із заходу, на якому поруч із Гросу помітили російського актора Романа Полянського. Саме він виявився чоловіком артистки, хоча до цього Аліна приховувала його особу.

Співачка раніше оголошувала про друге заміжжя наприкінці лютого, проте не показувала фото з чоловіком. Вона лише зазначила, що її обранець є іноземцем, розуміє українську, а також працює в сфері кіно та реклами. І хоча після початку війни стосунки з Полянським були розірвані, зараз вони знову разом. Попри те, що Гросу українка і активно підтримує свою Батьківщину у війні проти Росії, на цей момент, її чоловік, актор не коментує війну, яку розв'язала Росія, і його публічні виступи обмежені з лютого 2022 року.

Сама ж Аліна ніяк не коментує свого чоловіка та його погляди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Гросу відповіла на чутки про вагітність.

Крім цього, Фокус писав, що Аліна Гросу засвітилася в серіалі Netflix.