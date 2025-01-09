Лос-Анджелес охватили масштабные пожары: дом украинского режиссера Роднянского оказался в эпицентре

Масштабные пожары охватили Лос-Анджелес, вынуждая тысячи людей покидать свои дома. Украинский продюсер Александр Роднянский, проживающий в городе, сообщил, что многие его знакомые потеряли дома, а стихия продолжает набирать обороты.

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Украинский продюсер Александр Роднянский, который проживает в Лос-Анджелесе, отреагировал на масштабные пожары в регионе. В своем Instagram он написал, что из-за масштабных пожаров в городе многие его знакомые потеряли дома.

"Такое впечатление, что природа начала войну против человека. Лос-Анджелес в огне. У многих знакомых сгорели дома дотла, всего в 10 минутах от того места, где мы живем. Это не впервые, но такого масштаба пожаров, кажется, не было никогда", — написал продюсер.

Ситуация в Лос-Анджелесе резко ухудшилась 7 января, когда в престижном районе Пасифик-Палисейдс вспыхнул лесной пожар. Огонь уже уничтожил более 510 га территории. Из-за сильных ветров, скорость которых достигает 130 км/ч, пламя быстро распространяется, создавая угрозу для всего региона.

По данным местных властей, эвакуированы около 30 тысяч человек. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила чрезвычайное положение и распорядилась привлечь пожарный персонал и технику для борьбы со стихией.

Из-за пожаров в регионе отменили ряд кинопремьер и мероприятий, которые должны были состояться на днях. Также перенесено объявление номинантов на премию "Оскар" с 17 на 19 января.

"Опять жертвы, опять люди, потерявшие дома. Это все так надоело..." — резюмировал Роднянский, отметив масштабность катастрофы.

Напомним, ранее мы писали, кто из звезд потерял дома из-за пожара в Лос-Анджелесе.

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