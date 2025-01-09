Лос-Анджелес охопили масштабні пожежі: будинок українського режисера Роднянського опинився в епіцентрі

Масштабні пожежі охопили Лос-Анджелес, змушуючи тисячі людей залишати свої домівки. Український продюсер Олександр Роднянський, який проживає в місті, повідомив, що багато його знайомих втратили будинки, а стихія продовжує набирати обертів.

Related video

Український продюсер Олександр Роднянський, який проживає в Лос-Анджелесі, відреагував на масштабні пожежі в регіоні. У своєму Instagram він написав, що через масштабні пожежі в місті багато його знайомих втратили будинки.

"Таке враження, що природа розпочала війну проти людини. Лос-Анджелес у вогні. У багатьох знайомих згоріли будинки вщент, лише за 10 хвилин від того місця, де ми живемо. Це не вперше, але такого масштабу пожеж, здається, не було ніколи", – написав продюсер.

Ситуація в Лос-Анджелесі різко погіршилася 7 січня, коли у престижному районі Пасифік-Палісейдс спалахнула лісова пожежа. Вогонь уже знищив понад 510 га території. Через сильні вітри, швидкість яких сягає 130 км/год, полум’я швидко поширюється, створюючи загрозу для всього регіону.

За даними місцевої влади, евакуйовано близько 30 тисяч людей. Мерка Лос-Анджелеса Карен Басс оголосила надзвичайний стан та розпорядилася залучити пожежний персонал і техніку для боротьби зі стихією.

Через пожежі в регіоні скасували низку кінопрем’єр та заходів, які мали відбутися цими днями. Також перенесено оголошення номінантів на премію "Оскар" з 17 на 19 січня.

"Знову жертви, знову люди, що втратили будинки. Це все так набридло…" – резюмував Роднянський, наголосивши на масштабності катастрофи.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто із зірок втратив будинки через пожежу в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що будинок Ребел Вілсон опинився в зоні пожежі.