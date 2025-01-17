"До слез": Маша Кондратенко показала песню для Евровидения-2025 (видео)

Под композицией, которую Маша Кондратенко, вероятно, повезет на Евровидение-2025, появились тысячи положительных отзывов. Певица объяснила, что песня, которую она подготовила, является для нее очень важной.

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Участница Национального отбора на Евровидение-2025 Маша Кондратенко выложила фрагмент композиции, которая кардинально отличается от ее предыдущего творчества, например, от песни "Ванька-Встанька". Певица отметила, что работа очень эмоциональная, и с ней согласились поклонники, которые оставили тысячи сообщений. Фрагмент композиции, которая может принести победу на Нацотборе, а затем — и на Евровидении, появился в Instagram певицы.

Песня, которую Маша Кондратенко надеется повезти на Евровидение-2025, называется No Time to Cry. В заметке исполнительницы есть только фрагмент, продолжительностью 19 секунд. Зрители слышат несколько аккордов, едва видя певицу на темном фоне. Маша тем временем поет строчку, а ее волосы тем временем развеваются ветром. В сопроводительном тексте указано, что песня для Кондратенко очень важна, и она предназначена для Национального отбора.

"No Time to Cry — сверхэмоциональная и сверхважная песня. Даже не представляете, насколько", — говорится в заметке.

Презентация песни вызвали волну положительных отзывов от поклонников. Кто-то написал, что он растрогался "до слез". Другие отмечали, что видят "очень хорошее исполнение" и точно отдадут свой голос именно за услышанную композицию.

"Эта песня будет звучать в Базеле. Высший пилотаж. Это вау. Невероятно, по тизеру уже хочу, чтобы вы победили на нацотборе!" — писали люди

Впрочем, у кое-кого были вопросы к Маше. Например, кому-то показалось, что есть сходство с манерой исполнения американской звезды Били Айлиш.

На канале TikTok певицы можно увидеть другие фрагменты песни на Евровидение. Одно из видео набрало, например, 140 тыс. просмотров и 10 тыс. "лайков".

Нацотбор на Евровидение-2025 и Маша Кондратенко

Маша Кондратенко — украинская исполнительница, которая начала свой творческий путь под именем Magic, потом стала Маричкой, позже — Маша Краш, писал Фокус. Девушка родилась в Шостке, первую песню написала в 16 лет. Среди украинцев наиболее популярны веселые танцевальные композиции, которые исполняла певица. Среди них — "Ванька-Встанька", "Люли Люли", "Медведи-Балалалайки".

Напоминаем, 12 декабря национальное жюри представило список украинских исполнителей, которые могут поехать в Базель на Евровидение-2025. 17 января стало известно, кто стал десятым участником Нацотбора.