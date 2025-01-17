"До сліз": Маша Кондратенко показала пісню для Євробачення-2025 (відео)

Під композицією, яку Маша Кондратенко, ймовірно, повезе на Євробачення-2025, з'явились тисячі схвальних відгуків. Співачка пояснила, що пісня, яку вона підготувала, є для неї дуже важливою.

Related video

Учасниця Національного відбору на Євробачення-2025 Маша Кондратенко виклала фрагмент композиції, яка кардинально відрізняється від її попередньої творчості, наприклад, від пісні "Ванька-Встанька". Співачка наголосила, що робота дуже емоційна, і з нею погодились шанувальники, які залишили тисячі повідомлень. Фрагмент композиції, яка може принести перемогу на Нацвідборі, а потім — і на Євробаченні, з'явився у Instagram співачки.

Пісня, яку Маша Кондратенко сподівається повезти на Євробачення-2025, називається No Time to Cry. У дописі виконавиці є лише фрагмент, тривалістю 19 секунд. Глядачі чують кілька акордів, ледь бачачи співачку на темному тлі. Маша тим часом співає рядок, а її волосся тим часом розвівається вітром. У супровідному тексті вказано, що пісня для Кондратенко дуже важлива, і вона призначення для Національного відбору.

"No Time to Cry — надемоційна та надважлива пісня. Навіть не уявляєте, наскільки", — ідеться у дописі.

Презентація пісні викликали хвилю позитивних відгуків від шанувальників. Хтось написав, що він розчулився "до сліз". Інші наголошували, що бачать "дуже гарне виконання" і точно віддадуть свій голос саме за почуту композицію.

"Ця пісня буде лунати в Базелі. Вищий пілотаж. Це вау. НЕЙМОВІРНО, по тизеру вже хочу, щоб ви перемогли на нацвідборі!" — писали люди

Втім, дехто мав питання до Маші. Наприклад, кому здалось, що є якась схожість з манерою виконання американської зірки Білі Айліш.

На каналі TikTok співачки можна побачити інші фрагменти пісні на Євробачення. Одне з відео набрало, наприклад, 140 тис. переглядів і 10 тис. "вподобайок".

Нацвідбір на Євробачення-2025 та Маша Кондратенко

Маша Кондратенко — українська виконавиця, яка почала свій творчий шлях під іменем Magic, потім стала Марічкою, згодом — Маша Краш, писав Фокус. Дівчина народилась в Шостці, першу пісню написала у 16 років. Серед українців найбільш популярні веселі танцювальні композиції, які виконувала співачка. Серед них — "Ванька-Встанька", "Люлі Люлі", "Ведмеді-Балалайки".

Нагадуємо, 12 грудня національне журі представило список українських виконавців, які можуть поїхати в Базель на Євробачення-2025. 17 січня стало відомо, хто став десятим учасником Нацвідбору.