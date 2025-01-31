"Ожидают "русского мира": звезда фильма "Дом за стеклом" резко высказалась о русскоязычных в Украине

Ирина Островская не понимает родителей, которые разговаривают с детьми на русском. Актриса считает, что чужой язык убивает перспективу украинцев на существование.

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Украинская актриса Ирина Островская резко высказалась о русском языке в Украине. Своими мыслями звезда фильма "Дом за стеклом" поделилась в интервью "24 каналу".

Знаменитость отметила, что чужой язык убивает перспективу украинцев на существование.

"Да, "русскоязычным" до сих пор не доходит, что только пока у нас есть свой язык, до тех пор будет Украина. Что нас на русском языке не только убивают в прямом смысле этого слова, русский язык убивает нашу перспективу на существование. И это не вопрос "мне так удобнее", это маркер — кто ты и в какой стране хочешь жить", — считает звезда экрана.

В частности, Ирина Островская не понимает родителей, которые разговаривают с детьми на русском. По мнению актрисы, они или планируют выезжать в Россию, или ожидают "русского мира" в Украине.

Ирина Островская

Кроме этого, звезда фильма "Дом за стеклом" заметила положительные сдвиги в ее отрасли с 2022 года. После полномасштабного вторжения произошел полный переход кино и сериального производства на украинский язык.

"Это необходимое кардинальное решение со стороны законодательства, но достаточно "мягкое" для людей", — отметила Островская.

Впрочем, Ирина считает, что сам термин "ласковая украинизация" звучит дико.

"Будто существует две стороны: и одна просит, даже заставляет другую, об услуге говорить на языке своей страны. Но существует языковой закон, мы все, кто понимает опасность использования русского языка в Украине, постепенно уже создаем условия, где чужой язык делает тебя чужим", — рассказала актриса.

Также Островская отметила, что никогда не будет сниматься с российскими актерами в одном проекте.

"Я не буду в кадре с представителями населения, которое ворвалось прямо во двор танком, оккупировало и напакостило в мой дом в Буче", — отметила знаменитость.

"Дом за стеклом"

Сейчас в кинотеатрах начался прокат нового фильма Ирины Островской "Дом за стеклом". Она сыграла главную героиню Викторию, которая ищет свою дочь, пропавшую после посвящения в студенты.

"Дом за стеклом"

Напомним, украинская актриса Анастасия Цимбалару готовится к операции.

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