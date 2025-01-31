"Очікують "російського міра": зірка фільму "Дім за склом" різко висловилася про російськомовних в Україні

Ірина Островська не розуміє батьків, які розмовляють з дітьми російською. Акторка вважає, що чужа мова вбиває перспективу українців на існування.

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Українська акторка Ірина Островська різко висловилася про російську мову в Україні. Своїми думками зірка фільму "Дім за склом" поділилася в інтервʼю "24 каналу".

Знаменитість зазначила, що чужа мова вбиває перспективу українців на існування.

"Так, "російськомовним" і досі не доходить, що тільки доки в нас є своя мова, доти буде Україна. Що нас російською мовою не лише вбивають в прямому значенні цього слова, російська мова вбиває нашу перспективу на існування. І це не питання "мнє так удобнєє", це маркер – хто ти та в якій країні хочеш жити", — вважає зірка екрану.

Зокрема, Ірина Островська не розуміє батьків, які розмовляють з дітьми російською. На думку акторки, вони або планують виїжджати до Росії, або очікують "російського міра" в Україні.

Ірина Островська

Окрім цього, зірка фільму "Дім за склом" помітила позитивні зрушення в її галузі з 2022 року. Після повномасштабного вторгнення відбувся повний перехід кіно і серіального виробництва на українську мову.

"Це необхідне кардинальне рішення з боку законодавства, але достатньо "лагідне" для людей", — зазначила Островська.

Втім, Ірина вважає, що сам термін "лагідна українізація" звучить дико.

"Ніби існує два боки: і один просить, навіть змушує інший, про послугу говорити мовою своєї країни. Але існує мовний закон, ми усі, хто розуміє небезпеку використання російської мови в Україні, поступово уже створюємо умови, де чужа мова робить тебе чужим", — розповіла акторка.

Також Островська наголосила, що ніколи не буде зніматися з російськими акторами в одному проєкті.

"Я не буду в кадрі з представниками населення, яке увірвалося прямо у двір танком, окупувало і напаскудило в мій будинок в Бучі", — зазначила знаменитість.

"Дім за склом"

Наразі в кінотеатрах почався прокат нового фільму Ірини Островської "Дім за склом". Вона зіграла головну героїню Вікторію, яка шукає свою доньку, яка зникла після посвяти в студенти.

"Дім за склом"

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