Погибло двое соседей: известный ведущий оказался в эпицентре обстрела в Крюковщине (фото)

В результате попадания беспилотника дом практически сгорел дотла. Обстрел забрал жизнь известной семейной пары.

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Известный украинский ведущий Женя Фешак оказался в эпицентре российского обстрела Киевской области в ночь на 26 февраля 2025 года. Об этом продюсер сообщил в своем Instagram.

Фешак показал последствия обстрела села Крюковщина Бучанского района и рассказал о гибели двух известных соседей.

В Instagram продюсер опубликовал видео, на котором видно масштабный пожар, возникший в его районе. В результате попадания российского беспилотника дом практически сгорел дотла.

"Мы стояли на улице, когда этот дрон начал летать вокруг нашего коттеджного городка. Было видно, что по нему стреляют, но вдруг он резко пошел прямо в нашу сторону. В этот момент ты не понимаешь, где именно он упадет — на тебя, на соседний дом или где-то рядом", — рассказал Женя Фешак "Люкс ФМ".

Женя Фешак показал последствия обстрела Киевской области Фото: feshak_eugenio/Instagram

Этой ночью из-за российского дрона погиб онкохирург и заведующий кафедрой хирургии №3 Павел Иванчев, а также его жена — журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик.

Как рассказал Женя Фешак, огонь сразу охватил дом.

"Огонь охватил здание за считанные секунды, оно просто выгорело дотла. Это был настоящий ад", — отметил ведущий.

На убийство россиянами супругов отреагировал начальник ГУР Кирилл Буданов.

"С грустью воспринял известие о гибели в результате российского удара журналистки "Укринформа" Татьяны Кулик и ее мужа Павла Иванчева, хирурга-онколога, заведующего кафедрой хирургии Национального медицинского университета. Во время очередной ночной атаки 26 февраля 2025 года вражеский дрон попал в их дом в Бучанском районе", — отметил генерал-лейтенант.

Напомним, в Крюковщине погибла семейная пара из-за российского обстрела.

Также Фокус писал о рекордном количестве российских дронов за время полномасштабной войны.