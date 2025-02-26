Загинуло двоє сусідів: відомий ведучий опинився в епіцентрі обстрілу в Крюківщині (фото)

Внаслідок влучання безпілотника дім практично згорів дотла. Обстріл забрав життя відомої сімейної пари.

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Відомий український ведучий Женя Фешак опинився в епіцентрі російського обстрілу Київщини в ніч на 26 лютого 2025. Про це продюсер повідомив у своєму Instagram.

Фешак показав наслідки обстрілу села Крюківщина Бучанського району та розповів про загибель двох відомих сусідів.

В Instagram продюсер опублікував відео, на якому видно масштабну пожежу, яка виникла в його районі. Внаслідок влучання російського безпілотника дім практично згорів дотла.

"Ми стояли на вулиці, коли цей дрон почав літати навколо нашого котеджного містечка. Було видно, що по ньому стріляють, але раптом він різко пішов прямо в наш бік. У цей момент ти не розумієш, де саме він впаде – на тебе, на сусідній будинок чи десь поруч", – розповів Женя Фешак "Люкс ФМ".

Женя Фешак показав наслідки обстрілу Київщини Фото: feshak_eugenio/Instagram

Цієї ночі через російський дрон загинув онкохірург та завідувач кафедри хірургії №3 Павло Іванчов, а також його дружина – журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик.

Як розповів Женя Фешак, вогонь одразу охопив дім.

"Вогонь охопив будівлю за лічені секунди, вона просто вигоріла вщент. Це було справжнє пекло", – зазначив ведучий.

На вбивство росіянами подружжя відреагував начальник ГУР Кирило Буданов.

"З сумом сприйняв звістку про загибель внаслідок російського удару журналістки "Укрінформу" Тетяни Кулик та її чоловіка Павла Іванчова, хірурга-онколога, завідувача кафедри хірургії Національного медичного університету. Під час чергової нічної атаки 26 лютого 2025 року ворожий дрон влучив у їхнє помешкання в Бучанському районі", — зазначив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, у Крюківщині загинула сімейна пара через російський обстріл.

Також Фокус писав про рекордну кількість російських дронів за час повномасштабної війни.