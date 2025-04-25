"Люблю": Лилия Подкопаева публично обратилась к мужу-бизнесмену (фото)

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала редкие кадры со своим мужем, бизнесменом Игорем Дубинским, публично обратившись к нему.

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Фото с избранником олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram 25 апреля.

Сегодня муж Лилии Подкопаевой отмечает день рождения. По этому случаю она посвятила пост возлюбленному. На фото супруги позируют в объятиях, а Игорь держит в руках бокал игристого. Чемпионка поздравила именинника с праздником и поблагодарила за любовь к Украине.

"Игорь, с Днем рождения! Ты — тот, кто умеет держать крепко, говорить искренне и действовать с сердцем. Твоя любовь к Украине, твоя поддержка спорта и защитников — это не просто вклад. Это твоя душа в действии. Для кого-то ты — меценат. Для кого-то — надежда. А для меня — все сразу. Люблю тебя. И благодарю за тебя каждый день", — написала Подкопаева.

Лилия Подкопаева с мужем

Пара поженилась в 2018, а через год на свет появилась их дочь Эвелина. Сейчас семья живет в США.

Ранее Лилия Подкопаева стала мамой девочки Каролины, которую родила в союзе с бизнесменом Тимофеем Нагорным. А до этого она усыновила сына Вадима.

Лилия Подкопаева с мужем и детьми Фото: podkopayeva_official

"А тут — о чудо! — мы с тобой установили новый рекорд! Боюсь даже представить, что будет дальше, но точно знаю: будет интересно!" — обратилась чемпионка к возлюбленному в их годовщину в январе.

Напомним, певица Джамала отреагировала на упреки, что она якобы родила третьего ребенка, чтобы ее мужа не забрали на войну.

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