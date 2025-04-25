"Люблю": Лілія Подкопаєва публічно звернулася до чоловіка-бізнесмена (фото)

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала рідкісні кадри зі своїм чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, публічно звернувшись до нього.

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Сьогодні чоловік Лілії Подкопаєвої відзначає день народження. З цієї нагоди вона присвятила допис коханому. На фото подружжя позує в обіймах, а Ігор тримає в руках келих ігристого. Чемпіонка привітала іменинника зі святом та подякувала за любов до України.

"Ігорю, з Днем народження! Ти — той, хто вміє тримати міцно, говорити щиро й діяти з серцем. Твоя любов до України, твоя підтримка спорту й захисників — це не просто внесок. Це твоя душа у дії. Для когось ти — меценат. Для когось — надія. А для мене — все одразу. Люблю тебе. І дякую за тебе кожного дня", — написала Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва з чоловіком

Пара одружилася у 2018, а через рік на світ зʼявилася їхня донька Евеліна. Наразі родина живе в США.

Раніше Лілія Подкопаєва стала мамою дівчинки Кароліни, яку народила в союзі з бізнесменом Тимофієм Нагорним. А до цього вона всиновила сина Вадима.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та дітьми Фото: podkopayeva_official

"А тут — о диво! — ми з тобою встановили новий рекорд! Боюся навіть уявити, що буде далі, але точно знаю: буде цікаво!" — звернулася чемпіонка до коханого в їхню річницю в січні.

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